Симеон Николов: Трудно ще осъзнаем какво сме постигнали

Там страната ни спечели сребърните медали след загуба на финала от Италия.



“Трудно ще осъзнаем какво сме постигнали. Да завършиш със загуба никога не е лесно. Скоро съм сигурен, че ще усетим успеха, който сме постигнали. Мисля, че има много какво да градим. Италия ни би, защото е по-добрият отбор. Заслужено са първи", сподели Николов, който е на едва 18 години.



“Мисля, че това първенство ми помогна много. Време е малко да отдъхна от волейбола, да почина няколко дни и после вече почвам да мисля за Русия", добави още той.