Спортните новини:
Слави Трифонов: За пръв път от толкова много време всички българи в България загърбихме разделението
16:29
©
Всъщност, сребърният медал на нашите национали по волейбол е златен. Тези момчета заслужават изключително уважение заради смелостта им, таланта им, непримиримостта им и жаждата им за победа.

И най-вече - отдавна не сме виждали българите, че можем и като отбор, и за пръв път от толкова много време всички българи в България загърбихме разделението, глупавите вражди и застанахме пред телевизорите като една нация.

Макар и за кратко - беше толкова хубаво. И заслугата за това е изцяло на националния отбор по волейбол. Поздравления, адмирации и респект към тези момчета! Българи - юнаци!
