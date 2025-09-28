Мартин Атанасов: Това е само началото

© volleyballworld.com Националът на България Мартин Атанасов беше разочарован от загубата на финала на Световното първенство по волейбол за мъже от новия - стар първенец Италия, но въпреки това той отчете уникалното представяне на страната ни на форума.



"Много е тежко, трудно е да се говори след загубен финал. Италианците играха много силен волейбол. Поздравявам всички мои съотборници. Голямо удоволствие е да играя с тях. С голяма цел сме и всеки има роля в състава. Играем с хъс и воля за България. Удоволствие е да сме на тази голяма сцена и да представяме България. Ние сме семейство и се забавляваме на игрището. Страхотно усещане. Това е само началото на едни много хубави следващи години", заяви Атанасов пред MAX Sport.