Илия Петков: Не мога да проумея какво направихме

© volleyballworld.com Националът Илия Петков коментира представянето на страната ни на Световното първенство по волейбол за мъже във Филипините.



Тимът ни, воден от Джанлоренцо Бленджини, стигна до сребърните медали, губейки на финала от стария-нов световен шампион Италия.



"Беше много труден турнир, но целият състав даде всичко. Благодаря на зрителите, страхотна подкрепа получихме. Аз още не мога да проумея какво направихме. Ще ми трябва време, за да разбера какво сътворихме в последните дни", коментира Петков пред телевизия MAX Sport.



На въпрос дали той самият е забелязал израстване на своята игра в сравнение с година назад, роденият в Добрич волейболист каза:



"Израстване при мен? Не е само от миналото лято насам. Дори в сравнение с Волейболната лига на нациите (ВНЛ), работихме много. Неизбежно е, но явно не е достатъчно за другия цвят медал. Ще трябва да работим повече. Доволен съм страшно много, че имах възможността да споделя с тези момчета пет месеца. Страхотна работа свършихме. Нямам търпение за другото лято".