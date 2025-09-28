Новини
Спорт
Справочник
Обяви
Вход с facebook
Регистрация
Вход
close




ЗАРЕЖДАНЕ...
НачалоФутболТенисБаскетболВолейболДругиСтатистики
Спортните новини: Днес (15) | Вчера (12)
Илия Петков: Не мога да проумея какво направихме
Автор: Георги Куситасев 16:30Коментари (0)59
© volleyballworld.com
Националът Илия Петков коментира представянето на страната ни на Световното първенство по волейбол за мъже във Филипините. 

Тимът ни, воден от Джанлоренцо Бленджини, стигна до сребърните медали, губейки на финала от стария-нов световен шампион Италия

"Беше много труден турнир, но целият състав даде всичко. Благодаря на зрителите, страхотна подкрепа получихме. Аз още не мога да проумея какво направихме. Ще ми трябва време, за да разбера какво сътворихме в последните дни", коментира Петков пред телевизия MAX Sport.

На въпрос дали той самият е забелязал израстване на своята игра в сравнение с година назад, роденият в Добрич волейболист каза:

"Израстване при мен? Не е само от миналото лято насам. Дори в сравнение с Волейболната лига на нациите (ВНЛ), работихме много. Неизбежно е, но явно не е достатъчно за другия цвят медал. Ще трябва да работим повече. Доволен съм страшно много, че имах възможността да споделя с тези момчета пет месеца. Страхотна работа свършихме. Нямам търпение за другото лято".
Още по темата: общо новини по темата: 31
28.09.2025
28.09.2025
28.09.2025
28.09.2025
28.09.2025
28.09.2025
предишна страница [ 1/6 ] следващата страница






Зареждане! Моля, изчакайте ...

Все още няма коментари към статията. Бъди първият, който ще напише коментар!
Актуални Четени Теми
 Христо Стоичков към волейболистите: Едно голямо благодаря
 Премиерът Росен Желязков: Сребърните медали са феноменален успех - цяла България ви благодари!
 Симеон Николов: Трудно ще осъзнаем какво сме постигнали
 Слави Трифонов: За пръв път от толкова много време всички българи в България загърбихме разделението
 Борисов: Националите по волейбол са истинските обединители на нацията
Класиране Резултати

РАЗДЕЛИ:
Новини
Спорт
Справочник
Обяви
Потребители
ГРАДОВЕ:
Пловдив
Варна
Бургас
Русе
Благоевград
ЗА НАС:

За контакти:

тел.: 0886 49 49 24

novini@blagoevgrad24.bg

За реклама:

Тарифи (виж)
Договори избори 2024

тел.: 0887 45 24 24

office@mg24.bg

Екип
Правила
Благоевградчани във facebook
RSS за новините
©2009 - CurrentCopyrightYear Медия груп 24 ООД. Blagoevgrad24.bg - Всички права запазени. С всяко отваряне на страница от Blagoevgrad24.bg, се съгласявате с Общите условия за ползване на сайта и политика за поверителност на личните данни (обновени). Възпроизвеждането на цели или части от текста или изображенията става след изрично писмено разрешение на Медия груп 24 ООД. Мненията изразени във форумите и коментарите към статиите са собственост на авторите им и Медия груп 24 ООД не носи отговорност за тях. Поставянето на връзки към материали в Blagoevgrad24.bg е свободно. Сайтът е разработен от Медия груп 24 ООД.
Статистика: