България е световен вицешампион по волейбол за мъже за втори път!

© БФ Волейбол Българският национален отбор по волейбол за мъже спечели сребърния медал на Световното първенство, което се проведе във Филипините.



Тимът ни, воден от Джанлоренцо Бленджини, загуби финала от Италия с 1:3 (21:25, 17:25, 25:17, 10:25) гейма.



Двубоят се проведе в препълнената зала в град Пасай.



За България най-резултатен в срещата стана Александър Николов с 23 точки, от които 21 от атака, 1 блок и 1 ас. Мартин Атанасов финишира с 11.



За новия-стар световен шампион Италия най-много точки записа Юри Романо - 22, от които цели 5 директно от начален удар! Матия Ботоло приключи с 18. От тях 2 блокади и цели 6 аса!



Това е рекордна 5-а световна титла за Италия. Тя е единствената настояща държава в света с толкова много златни медали (СССР имат 6, но не съществуват в момента).



България печели второ сребро от мондиал при мъжете след това, спечелено през 1970-а година. Страната ни има и три бронза от шампионати на планетата.



Загубата на страната ни от "скуадра адзура" е и 10-а поредна в официални срещи.



България и Белгия са единствените държави, които взеха гейм на новия световен шампион в надпреварата!