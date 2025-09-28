Новини
Спортните новини: Днес (5) | Вчера (12)
Италия поведе на България в битката за световната титла във волейбола
Автор: Георги Куситасев 14:06Коментари (0)54
© volleyballworld.com
Италия взе първия гейм срещу България с 25:21 точки във финала на световното първенство по волейбол за мъже, което продължава във Филипините. 

Двубоят започна в 13:30 часа българско време. 

До този момент страната ни има сребро и четири бронза от световни първенства за мъже.

Италия търси рекордна пета световна титла.

Страната ни е единствената без загуба на този форум, постигайки 6 успеха от 6 срещи. Италия загубиха от Белгия с 2:3 в груповата фаза, но след това постигнаха 5 поредни успеха без да загубят гейм. 

В първата част най-резултатен за България бе Александър Николов с 4 точки, а Мартин Атанасов добави 3. За Италия Юри Романо е с 5, а Матиа Ботоло има 4 пункта.
