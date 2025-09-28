Новини
Спорт
Справочник
Обяви
Вход с facebook
Регистрация
Вход
close




ЗАРЕЖДАНЕ...
НачалоФутболТенисБаскетболВолейболДругиСтатистики
Спортните новини: Днес (3) | Вчера (12)
Волейболистката Цветана Божурина: Момчетата да намерят силата в себе си и да се концентрират
Автор: Екип Blagoevgrad24.bg 08:33Коментари (0)51
© NOVA
В деня на дългоочаквания финал между България и Италия във волейболния шампионат легендарната българска състезателка Цветана Божурина сподели своите емоции и надежди.

"Днес е специален ден за мен – преди 44 години станах европейска шампионка, а сега отново стискам палци за България“, разказа Божурина, която от години живее в Италия.

По думите ѝ връзката между двата волейболни свята – българския и италианския, е изключително силна. "В основата на успехите на италианския волейбол има много български принос. Още от 70-те години наши легенди като Владанов, Кьосев, Чолов, Мария Минева и Нели Чекърова оставиха стил и умения, които издигнаха Италия на световно ниво. Успехите на италианския волейбол дължат много на България“, категорична е тя.

Божурина подчертава, че поколението ѝ все още пази самочувствие от годините, когато България редовно побеждава големите отбори. "Нас ни помнят и уважават заради онези победи. Мъжете винаги са имали силно присъствие – от Казийски до Стойчев и Аспарухов… Нашето влияние никога не е било незабележимо“, твърди спортистката.

Интересен щрих е, че Божурина е омъжена за италиански спортен журналист от Gazzetta dello Sport. Въпреки това тя и съпругът ѝ Сандро ще подкрепят българския отбор. "Естествено, ще стискам палци за България. Сандро също. Важното е момчетата да намерят силата в себе си, да се концентрират и да дадат всичко. Те имат качества и могат да надделеят“, категорична тя пред NOVA.

На въпрос кой ще е новият световен шампион, Божурина отговаря без колебание: "За мен е България. Молим се и стискаме палци. Италия вече е била световен шампион, но ако България се върне на върха, това ще бъде истинско щастие“.
Още по темата: общо новини по темата: 16
28.09.2025
28.09.2025
27.09.2025
27.09.2025
27.09.2025
27.09.2025
предишна страница [ 1/3 ] следващата страница






Зареждане! Моля, изчакайте ...

Все още няма коментари към статията. Бъди първият, който ще напише коментар!
Актуални Четени Теми
 Владо Николов: Добрата игра ни дава самочувствие, че можем да си премерим силите с един отбор, който е по-добър от нас
 България мечтае! Волейболните герои протягат ръце към златото
 България е единственият тим без загуба на Световното по волейбол!
 България с кошмарна статистика срещу Италия през този век, но не и на световно!
 Италия ще защитава световната си титла срещу България!
Класиране Резултати

РАЗДЕЛИ:
Новини
Спорт
Справочник
Обяви
Потребители
ГРАДОВЕ:
Пловдив
Варна
Бургас
Русе
Благоевград
ЗА НАС:

За контакти:

тел.: 0886 49 49 24

novini@blagoevgrad24.bg

За реклама:

Тарифи (виж)
Договори избори 2024

тел.: 0887 45 24 24

office@mg24.bg

Екип
Правила
Благоевградчани във facebook
RSS за новините
©2009 - CurrentCopyrightYear Медия груп 24 ООД. Blagoevgrad24.bg - Всички права запазени. С всяко отваряне на страница от Blagoevgrad24.bg, се съгласявате с Общите условия за ползване на сайта и политика за поверителност на личните данни (обновени). Възпроизвеждането на цели или части от текста или изображенията става след изрично писмено разрешение на Медия груп 24 ООД. Мненията изразени във форумите и коментарите към статиите са собственост на авторите им и Медия груп 24 ООД не носи отговорност за тях. Поставянето на връзки към материали в Blagoevgrad24.bg е свободно. Сайтът е разработен от Медия груп 24 ООД.
Статистика: