Новини
Спорт
Справочник
Обяви
Вход с facebook
Регистрация
Вход
close




ЗАРЕЖДАНЕ...
НачалоФутболТенисБаскетболВолейболДругиСтатистики
Спортните новини: Днес (12) | Вчера (2)
България е единственият тим без загуба на Световното по волейбол!
Автор: Георги Куситасев 17:34Коментари (0)29
© volleyballworld.com
България се класира за финала на Световното първенство по волейбол за мъже, което продължава във Филипините, като единствената без загуба в шампионата до момента! 

"Лъвовете" сразиха Германия (3:0), Словения (3:2) и Чили (3:0) в груповата фаза, а в елиминациите надделяха последователно над Португалия (3:0), САЩ (3:2) и Чехия (3:1). 

Нито един друго отбор на Мондиала не е останал без поне едно поражение. 

Италия, с които утре ще си оспорваме трофея, имат загуба с 2:3 от Белгия в груповата фаза. Останалите си срещи "скуадра адзура" спечели: Алжир (3:0), Украйна (3:0), Аржентина (3:0), Белгия (3:0) и Полша (3:0). 

Тимовете, които ще си оспорват бронза - Полша и Чехия инкасираха по едно поражение - точно на полуфиналите, съответно от Италия и България. 

Утре тимът ни може да остане непобеден в надпреварата, но ако иска това да се случи трябва да надделее над актуалния световен първенец Италия. 

Битката за трофея е от 13:30 часа българско време.
Още по темата: общо новини по темата: 11
27.09.2025
27.09.2025
27.09.2025
27.09.2025
27.09.2025
27.09.2025
предишна страница [ 1/2 ] следващата страница






Зареждане! Моля, изчакайте ...

Все още няма коментари към статията. Бъди първият, който ще напише коментар!
Актуални Четени Теми
 България с кошмарна статистика срещу Италия през този век, но не и на световно!
 Италия ще защитава световната си титла срещу България!
 Стилиян Петров: Продължавайте напред, момчета! Вашият талант вдъхновява всички
 Капитанът ни е номер 1 при блокировачите на Мондиала по волейбол
 Стоичков към волейболистите и Любо Ганев: Донесете ни титлата, лъвове!
Класиране Резултати

РАЗДЕЛИ:
Новини
Спорт
Справочник
Обяви
Потребители
ГРАДОВЕ:
Пловдив
Варна
Бургас
Русе
Благоевград
ЗА НАС:

За контакти:

тел.: 0886 49 49 24

novini@blagoevgrad24.bg

За реклама:

Тарифи (виж)
Договори избори 2024

тел.: 0887 45 24 24

office@mg24.bg

Екип
Правила
Благоевградчани във facebook
RSS за новините
©2009 - CurrentCopyrightYear Медия груп 24 ООД. Blagoevgrad24.bg - Всички права запазени. С всяко отваряне на страница от Blagoevgrad24.bg, се съгласявате с Общите условия за ползване на сайта и политика за поверителност на личните данни (обновени). Възпроизвеждането на цели или части от текста или изображенията става след изрично писмено разрешение на Медия груп 24 ООД. Мненията изразени във форумите и коментарите към статиите са собственост на авторите им и Медия груп 24 ООД не носи отговорност за тях. Поставянето на връзки към материали в Blagoevgrad24.bg е свободно. Сайтът е разработен от Медия груп 24 ООД.
Статистика: