Александър Николов е недостижим на Мондиала във Филипините!

© volleyballworld.com Александър Николов си осигури предсрочно приза за реализатор номер 1 на Световното първенство по волейбол за мъже, което продължава във Филипините, установи "Фокус".



Мегазвездата на българския национален отбор отбеляза цели 31 точки при успеха над Чехия в първия полуфинал на Мондиала днес и вече има общо 150 от старта на форума!



Вторият в подреждането за момента е Фере Регерс от Белгия със 106, но той няма как да добави още, защото тимът му отпадна преди полуфиналите.



Единственият, който може да обърка сметките е Патрик Индра. Диагоналът на Чехия е 3-и с 95 точки, но той утре трябва да отбележи поне 56 точки в малкия финал и да се надява Алекс Николов да няма нито една точка във финала, за да го задмине.



В класацията при нападателите отново Николов е също недостижим лидер със своите 133 точки от атака! Втори е Регерс с 93, а Индра и тук е трети, имайки 82.



Това означава, че Александър Николов ще спечели поне два индивидуални приза на Мондиала във Филипините и то още преди финала, който е утре от 13:30 часа българско време!