Спортните новини: Днес (8) | Вчера (2)
България на прага на Топ 8 в световната ранглиста по волейбол!
Автор: Георги Куситасев 13:23Коментари (0)56
© volleyballworld.com
Българският национален отбор по волейбол продължава да събира точки за световната ранглиста за мъже, според която ще бъдат определени тимовете, които ще участват на Олимпийските игри в Лос Анджелис през 2028-а година. 

Тимът, воден от Джанлоренцо Бленджини, добави днес 5.96 пункта към своя актив и вече има 263.21 точки. 

Това се случи след успеха над Чехия в полуфинал номер 1 на Мондиала за мъже във Филипините. 

Така "Лъвовете" вече са на по-малко от 6 точки от осмия в класацията тим на Аржентина, имащ 269.00. 

При успех на финала утре, то България със сигурност ще влезе в "Топ 8" на световната ранглиста!

Тимът ни ще атакува световната титла от 13:30 часа българско време срещу спечелилия днес измежду актуалния световен първенец Италия и настоящия европейски шампион Полша.
