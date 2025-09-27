Новини
Спортните новини: Днес (8) | Вчера (2)
Капитанът на Чехия: Борихме се, но България беше по-добра
Автор: Георги Куситасев 13:05Коментари (0)62
© volleyballworld.com
Капитанът на Чехия Адам Зайчек коментира загубата от България на полуфиналите на Световното първенство по волейбол за мъже. 

Той отдаде заслуженото на противника, заявявайки, че въпреки борбата на неговия тим, съперникът повече е заслужавал класирането за големия финал!

"Дадохме всичко от себе си. Борихме се и се борихме, но България беше по-добра. Тактически те бяха много по-добри от нас и това е всичко. Поздравления за тях! Заслужено! Утре е още един ден, още една битка, още една война... и ние искаме медал“, сподели Зайчек. 

Чехия излиза утре от 09:30 часа българско време със загубия от втория полуфинал на Мондиала, който ще противопостави днес от 13:30 часа българско време Италия и Полша. 

Спечелилият ще играе утре от 13:30 часа с България за световната титла.
