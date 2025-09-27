Новини
Спорт
Справочник
Обяви
Вход с facebook
Регистрация
Вход
close




ЗАРЕЖДАНЕ...
НачалоФутболТенисБаскетболВолейболДругиСтатистики
Спортните новини: Днес (8) | Вчера (2)
След 55 години! България отново на финал на Световно първенство по волейбол за мъже
Автор: Васил Георгиев 11:35Коментари (0)102
© en.volleyballworld.com
Мъжкият национален отбор на България ще играе отново на финал на Световно първенство след 55 години.

Единственият досега такъв случай бе на шампионата в България през 1970 година, когато българският тим отстъпва злощастно на тима на ГДР.

На полуфиналите на Световното във Филипините избраниците на Джанлоренцо Бленджини победиха приятната изненада на турнира Чехия с 3:1 гейма (25:20, 23:25, 25:21, 25:22)

Двата тима започнаха равностойно мача, но след спечелени няколко по-дълги разигравания българският тим поведе с 13:10 точки.

Чехите успяха да реагират и обърнаха до 15:14 точки в своя полза.

Последваха силни минути за българските национали и тимът ни поведе със 17:16 точки.

Двата тима продължиха да играят точка за точка преди България да поведе с 22:18.

Избраниците на Джанлоренцо Бленджини не изпуснаха контрола до края на частта и я спечелиха с 25:20 точки.

Втората част също тръгна равностойно, като съперникът успя да поведе с 10:8, а след това и с 13:10 точки. Това накара селекционерът на България Джанлоренцо Бленджини да вземе прекъсване.

Битката продължи, като Чехия стигна до 17:14 в своя полза.

България намали изоставането до 16:17 точки.

Дебненето между двата отбора продължи, като българите успяха да стигнат до 20:20 точки.

Чехия успя да поведе с 23:21 точки. След това съперникът успя и да затвори гейма от втори опит и 25:23.

Тимът на Чехия стартира третата част окрилен от успеха си във втория гейм. Съперникът успя да поведе с 9:7 точки.

Българите доведоха нещата до 11:11 точки, след което взеха и минимален аванс за 14:12.

Размяната на точки продължи до 22:19 точки след поредна силна изява на Александър Николов.

До края на частта българите запазиха контрола и спечелиха гейма с 25:21, затваряйки частта от втора възможност.

В четвъртия гейм тимът на Чехия се държа плътно до българите до 18:16 точки.

След това българите продължиха да контролират развоя на двубоя и поведоха с 21:18.

Чехите не се дадоха и намалиха до 21:20.

Селекционерът на България Джанлоренцо Бленджини се намеси с прекъсване, което даде резултат.

Българите дръпнаха с 23:20, за да затворят гейма с 25:22 от втора възможност.

Пореден страхотен мач направи Александър Николов, който завърши с 31 точки. Капитанът Алекс Грозданов добави 12. Аспарух Аспарухов помогна с 10 точки.

За Чехия Лукас Васина приключи със 17 точки.

В мача за титлата България среща победителя от полуфинала между Полша и Италия.






Зареждане! Моля, изчакайте ...

Все още няма коментари към статията. Бъди първият, който ще напише коментар!
Актуални Четени Теми
 Капитанът ни е номер 1 при блокировачите на Мондиала по волейбол
 Стоичков към волейболистите и Любо Ганев: Донесете ни титлата, лъвове!
 Александър Николов е недостижим на Мондиала във Филипините!
 България на прага на Топ 8 в световната ранглиста по волейбол!
 Капитанът на Чехия: Борихме се, но България беше по-добра
Класиране Резултати

РАЗДЕЛИ:
Новини
Спорт
Справочник
Обяви
Потребители
ГРАДОВЕ:
Пловдив
Варна
Бургас
Русе
Благоевград
ЗА НАС:

За контакти:

тел.: 0886 49 49 24

novini@blagoevgrad24.bg

За реклама:

Тарифи (виж)
Договори избори 2024

тел.: 0887 45 24 24

office@mg24.bg

Екип
Правила
Благоевградчани във facebook
RSS за новините
©2009 - CurrentCopyrightYear Медия груп 24 ООД. Blagoevgrad24.bg - Всички права запазени. С всяко отваряне на страница от Blagoevgrad24.bg, се съгласявате с Общите условия за ползване на сайта и политика за поверителност на личните данни (обновени). Възпроизвеждането на цели или части от текста или изображенията става след изрично писмено разрешение на Медия груп 24 ООД. Мненията изразени във форумите и коментарите към статиите са собственост на авторите им и Медия груп 24 ООД не носи отговорност за тях. Поставянето на връзки към материали в Blagoevgrad24.bg е свободно. Сайтът е разработен от Медия груп 24 ООД.
Статистика: