Спортните новини:
Локо Пловдив и Левски ще търсят трите точки
Автор: Лъчезар Тодоров 08:57Коментари (0)53
© levski.bg
Локомотив Пловдив приема Левски в мач от 10-и кръг на Първа лига. Срещата на ст. "Локомотив" започва в 20:00 часа и ще бъде ръководена от Волен Чинков.

Играчите на Душан Косич заемат 5-о място във временното класиране с 16 точки. "Смърфовете" спечелиха два от последните си пет мача в първенството, а като домакини имат 3 победи и 1 равенство при голова разлика 5:2. Последният двубой между двата тима завърши 2:1 за Левски.

Момчетата на Хулио Веласкес са втори в подреждането с 20 точки след 8 изиграни мача. "Сините" имат три победи в последните си пет шампионатни мача, а като гости имат 2 успеха и 1 равенство. Локомотив има само една победа в последните си 5 официални мача с Левски.

Операторът Palmsbet определя за фаворит в днешния мач гостите. Коефициентът за успех на столичани е 1.64, докато този за домакините е 6.00. Равенството е оценено на 3.60.

Сходни са коефициентите и при бетинг оператора BETHUB.BG. Краен успех за гостите е оценен на 1.70, докато евентуален триумф на "черно-белите" е със ставка 5.00. Равенството е оценено на 3.60.
 Десислава Желязкова за случая с избягалото момиче от детска градина в София: Аз смятам, че ще има наказания, това е голямо нарушение
 Страхотно! Национална телевизия ще предава и полуфинала на България!
 Ясно е кога България ще се изправи срещу Чехия
 Александър Николов окупира върховете на Мондиала
 България влезе в Топ 10 на световната ранглиста по волейбол!
