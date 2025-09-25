Новини
Спорт
Справочник
Обяви
Вход с facebook
Регистрация
Вход
close




ЗАРЕЖДАНЕ...
НачалоФутболТенисБаскетболВолейболДругиСтатистики
Спортните новини: Днес (11) | Вчера (2)
Страхотно! Национална телевизия ще предава и полуфинала на България!
Автор: Георги Куситасев 19:27Коментари (0)64
© volleyballworld.com
Националната телевизия bTV ще излъчи на живо и полуфинала между България и Чехия от Световното първенство по волейбол за мъже във Филипините. 

Правата за излъчване на срещата са предоставени безвъзмездно от А1 България и MAX Sport. 

Припомняме, че по-рано днес възпитаниците на Джанлоренцо Бленджини се класираха за "Топ 4" след феноменален обрат от 0:2 на 3:2 гейма над тима на САЩ

Срещата отново бе излъчена по каналите на MAX Sport и bTV.






Зареждане! Моля, изчакайте ...

Все още няма коментари към статията. Бъди първият, който ще напише коментар!
Актуални Четени Теми
 Десислава Желязкова за случая с избягалото момиче от детска градина в София: Аз смятам, че ще има наказания, това е голямо нарушение
 Ясно е кога България ще се изправи срещу Чехия
 Александър Николов окупира върховете на Мондиала
 България влезе в Топ 10 на световната ранглиста по волейбол!
 Симеон Николов: Надявам се отново да ви зарадваме с медали
Класиране Резултати

РАЗДЕЛИ:
Новини
Спорт
Справочник
Обяви
Потребители
ГРАДОВЕ:
Пловдив
Варна
Бургас
Русе
Благоевград
ЗА НАС:

За контакти:

тел.: 0886 49 49 24

novini@blagoevgrad24.bg

За реклама:

Тарифи (виж)
Договори избори 2024

тел.: 0887 45 24 24

office@mg24.bg

Екип
Правила
Благоевградчани във facebook
RSS за новините
©2009 - CurrentCopyrightYear Медия груп 24 ООД. Blagoevgrad24.bg - Всички права запазени. С всяко отваряне на страница от Blagoevgrad24.bg, се съгласявате с Общите условия за ползване на сайта и политика за поверителност на личните данни (обновени). Възпроизвеждането на цели или части от текста или изображенията става след изрично писмено разрешение на Медия груп 24 ООД. Мненията изразени във форумите и коментарите към статиите са собственост на авторите им и Медия груп 24 ООД не носи отговорност за тях. Поставянето на връзки към материали в Blagoevgrad24.bg е свободно. Сайтът е разработен от Медия груп 24 ООД.
Статистика: