Спортните новини:
Александър Николов окупира върховете на Мондиала
Автор: Георги Куситасев 18:46 / 25.09.2025Коментари (0)276
© volleyballworld.com
Александър Николов излезе еднолично начело в класациите по отбелязани точки и при процент нападение на Световното първенство по волейбол за мъже, което продължава във Филипините. 

21-годишният мегаталант, който е син на легендата Владимир Николов, вече има цели 119 отбелязани пункта и е недостижим до фазата на полуфиналите!

От тях 106 са от атака, 5 са блокади, а 8 са асове. 

На второ място е Фере Регерс от Белгия със 106, а "Топ 3" допълва иранецът Али Хаджипур с 94. 

В "Топ 10" единствено левичарят от Чехия Патрик Индра може да се доближи до Николов. Диагоналът на съперника на България в полуфиналите е с 85 точки.

Алекс Николов обаче най-вероятно ще завърши на първото място, защото Белгия и Иран отпаднаха и преследвачите му няма как да го догонят. 

В подреждането по успешно нападение Николов е отново лидер със 106 точки. Регерс е с 93, а Хаджипур - с 80.






