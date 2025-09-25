Александър Николов окупира върховете на Мондиала

© volleyballworld.com Александър Николов излезе еднолично начело в класациите по отбелязани точки и при процент нападение на Световното първенство по волейбол за мъже, което продължава във Филипините.



21-годишният мегаталант, който е син на легендата Владимир Николов, вече има цели 119 отбелязани пункта и е недостижим до фазата на полуфиналите!



От тях 106 са от атака, 5 са блокади, а 8 са асове.



На второ място е Фере Регерс от Белгия със 106, а "Топ 3" допълва иранецът Али Хаджипур с 94.



В "Топ 10" единствено левичарят от Чехия Патрик Индра може да се доближи до Николов. Диагоналът на съперника на България в полуфиналите е с 85 точки.



Алекс Николов обаче най-вероятно ще завърши на първото място, защото Белгия и Иран отпаднаха и преследвачите му няма как да го догонят.



В подреждането по успешно нападение Николов е отново лидер със 106 точки. Регерс е с 93, а Хаджипур - с 80.