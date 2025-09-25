Новини
Спорт
Справочник
Обяви
Вход с facebook
Регистрация
Вход
close




ЗАРЕЖДАНЕ...
НачалоФутболТенисБаскетболВолейболДругиСтатистики
Спортните новини: Днес (8) | Вчера (2)
България влезе в Топ 10 на световната ранглиста по волейбол!
Автор: Георги Куситасев 18:33Коментари (0)32
© volleyballworld.com
Българският национален отбор се завърна в "Топ 10" на световната ранглиста след феноменалния обрат над вече петите в ранглистата и трети от олимпийските игри САЩ. в четвъртфинален сблъсък от Мондиала във Филипините.

Победата с 3:2 над янките донесе на тима, воден от Джанлоренцо Бленджини, 12.22 точки, с които "лъвовете" събират общо 257.26 точки. 

Така страната ни измести Германия (247.40) и Канада (252.99). 

България може да се изкачи още в ранглистата, според която ще бъдат определени тимовете за Олимпийските игри в Лос Анджелис. 

Тимът ни има още две срещи на Мондиала във Филипините - полуфинал с Чехия и малък или голям финал (според това дали ще победим чехите) с победителя от двойката Полша - Италия.






Зареждане! Моля, изчакайте ...

Все още няма коментари към статията. Бъди първият, който ще напише коментар!
Актуални Четени Теми
 Александър Николов окупира върховете на Мондиала
 Симеон Николов: Надявам се отново да ви зарадваме с медали
 Бленджини: Целта беше ден след ден да се подобряваме крачка по крачка
 Легендата Карч Кирали: За България ще се говори много в бъдеще!
 Извънземна България обърна САЩ и стигна полуфинал на Световното по волейбол!
Класиране Резултати

РАЗДЕЛИ:
Новини
Спорт
Справочник
Обяви
Потребители
ГРАДОВЕ:
Пловдив
Варна
Бургас
Русе
Благоевград
ЗА НАС:

За контакти:

тел.: 0886 49 49 24

novini@blagoevgrad24.bg

За реклама:

Тарифи (виж)
Договори избори 2024

тел.: 0887 45 24 24

office@mg24.bg

Екип
Правила
Благоевградчани във facebook
RSS за новините
©2009 - CurrentCopyrightYear Медия груп 24 ООД. Blagoevgrad24.bg - Всички права запазени. С всяко отваряне на страница от Blagoevgrad24.bg, се съгласявате с Общите условия за ползване на сайта и политика за поверителност на личните данни (обновени). Възпроизвеждането на цели или части от текста или изображенията става след изрично писмено разрешение на Медия груп 24 ООД. Мненията изразени във форумите и коментарите към статиите са собственост на авторите им и Медия груп 24 ООД не носи отговорност за тях. Поставянето на връзки към материали в Blagoevgrad24.bg е свободно. Сайтът е разработен от Медия груп 24 ООД.
Статистика: