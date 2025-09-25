Новини
Легендата Карч Кирали: За България ще се говори много в бъдеще!
Автор: Георги Куситасев 18:09
© volleyballworld.com
Световната волейболна легенда Карч Кирали, който е наставник на националния отбор на САЩ при мъжете, засипа с похвали българския тим след феноменалния обрат срещу неговия състав в последния четвъртфинал на Мондиала за мъже във Филипините. 

"Поздравления за България. Фантастичен мач за тях. Те се измъкнаха в много трудна ситуация. Това е един отбор, за който ще се говори много в бъдещето", започна специалистът, който е единственият волейболист печелил златни медали във волейбола и в плажния волейбол на Олимпийски игри!

"Рядко се среща подобно нещо.

Това беше невероятно изживяване за нашия отбор. Мисля, че догодина ще играем по различен начин. С оптимизъм си тръгваме от първенството", завърши Кирали, който изведе в Токио женския състав на САЩ до олимпийската титла и сега ще преследва същото с мъжкия състав.






