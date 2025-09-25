Новини
Спорт
Справочник
Обяви
Вход с facebook
Регистрация
Вход
close




ЗАРЕЖДАНЕ...
НачалоФутболТенисБаскетболВолейболДругиСтатистики
Спортните новини: Днес (8) | Вчера (2)
Извънземна България обърна САЩ и стигна полуфинал на Световното по волейбол!
Автор: Георги Куситасев 17:27Коментари (0)65
© volleyballworld.com
България стигна полуфиналите на Световното първенство по волейбол за мъже, което продължава във Филипините. 

Лъвовете сразиха четвъртите в света и трети от Олимпийските игри в Париж САЩ след уникален обрат от 0:2 на 3:2 гейма (21:25, 19:25, 25:17, 25:22, 15:13) в последе четвъртфинал. 

Най-младият тим в надпреварата показа страхотното си израстване за пореден път, надигравайки един от най-добрите отбори в света в момента, който е волен от легендата Карч Кирали

За възпитаниците на Джанлоренцо Бленджини най-много точки отбеляза Александър Николов - цели 27, от които 2 от сервис и 1 блокада. Аспарух Аспарухов вкара 12. 

За САЩ Итън Чамплин финишира с 16, а Джордан Евърт финишира с 15. 

В битка за големия финал България ще срещне изненадата на турнира Чехия, който се промъкна на полуфинал след победа над Иран с 3:1 гейма. 

Другият полуфинал противопоставя европейския шампион Полша и защитаващия световната си титла тим на Италия.






Зареждане! Моля, изчакайте ...

Все още няма коментари към статията. Бъди първият, който ще напише коментар!
Актуални Четени Теми
 Александър Николов окупира върховете на Мондиала
 България влезе в Топ 10 на световната ранглиста по волейбол!
 Симеон Николов: Надявам се отново да ви зарадваме с медали
 Бленджини: Целта беше ден след ден да се подобряваме крачка по крачка
 Легендата Карч Кирали: За България ще се говори много в бъдеще!
Класиране Резултати

РАЗДЕЛИ:
Новини
Спорт
Справочник
Обяви
Потребители
ГРАДОВЕ:
Пловдив
Варна
Бургас
Русе
Благоевград
ЗА НАС:

За контакти:

тел.: 0886 49 49 24

novini@blagoevgrad24.bg

За реклама:

Тарифи (виж)
Договори избори 2024

тел.: 0887 45 24 24

office@mg24.bg

Екип
Правила
Благоевградчани във facebook
RSS за новините
©2009 - CurrentCopyrightYear Медия груп 24 ООД. Blagoevgrad24.bg - Всички права запазени. С всяко отваряне на страница от Blagoevgrad24.bg, се съгласявате с Общите условия за ползване на сайта и политика за поверителност на личните данни (обновени). Възпроизвеждането на цели или части от текста или изображенията става след изрично писмено разрешение на Медия груп 24 ООД. Мненията изразени във форумите и коментарите към статиите са собственост на авторите им и Медия груп 24 ООД не носи отговорност за тях. Поставянето на връзки към материали в Blagoevgrad24.bg е свободно. Сайтът е разработен от Медия груп 24 ООД.
Статистика: