Новини
Спорт
Справочник
Обяви
Вход с facebook
Регистрация
Вход
close




ЗАРЕЖДАНЕ...
НачалоФутболТенисБаскетболВолейболДругиСтатистики
Спортните новини: Днес (2) | Вчера (2)
Ботев Пловдив търси първа домакинска победа за сезона
Автор: Лъчезар Тодоров 09:00Коментари (0)64
© facebook.com/botevplovdiv
Ботев Пловдив е домакин на ЦСКА 1948 в първи мач от 10-и кръг на Първа лига. Двубоят на ст. "Христо Ботев" започва в 17:30 часа и ще бъде ръководен от Венцислав Митрев.

Играчите на Николай Киров заемат 13-а позиция във временното класиране със 7 точки след 8 изиграни мача. "Канарчетата" имат де победи в последните си 5 шампионатни мача, а като домакини имат 1 равенство и 3 поражения при голова разлика 1:8. Последният мач между двата тима в Пловдив завърши 0:5 за гостите.

Възпитаниците на Иван Стоянов се намират на второ място в подреждането с 19 точки. Отборът от Бистрица спечели 4 от последните си 5 мача в първенството, а като гости имат 1 успех, 1 равенство и 2 поражения при голова разлика 4:5. Ботев има 1 успех в последните си 5 официални срещи с ЦСКА 1948.

Операторът Palmsbet определя за фаворит в днешния мач гостите. Коефициентът за успех на клуба от Бистрица е 2.25, докато този за домакините е 3.20. Равенството е оценено на 3.40.

Сходни са коефициентите и при бетинг оператора BETHUB.BG. Краен успех за гостите е оценен на 2.28, докато евентуален триумф на "жълто-черните" е със ставка 3.15. Равенството е оценено на 3.30.
Още по темата: общо новини по темата: 21
16.09.2025
15.09.2025
15.09.2025
12.09.2025
06.09.2025
05.09.2025
предишна страница [ 1/4 ] следващата страница






Зареждане! Моля, изчакайте ...

Все още няма коментари към статията. Бъди първият, който ще напише коментар!
Актуални Четени Теми
 България в битка срещу Щатите за място в Топ 4 на Световното по волейбол
 Никола Цолов с голяма премия от Формула 3!
 Русев впечатли отново! Вече е ясно кога ще атакува титлата на Мистерио в кеча
 Усман Дембеле е новият носител на "Златна топка"
 Христо Стоичков до Арне Слот: В Париж съм с много приятели
Класиране Резултати

РАЗДЕЛИ:
Новини
Спорт
Справочник
Обяви
Потребители
ГРАДОВЕ:
Пловдив
Варна
Бургас
Русе
Благоевград
ЗА НАС:

За контакти:

тел.: 0886 49 49 24

novini@blagoevgrad24.bg

За реклама:

Тарифи (виж)
Договори избори 2024

тел.: 0887 45 24 24

office@mg24.bg

Екип
Правила
Благоевградчани във facebook
RSS за новините
©2009 - CurrentCopyrightYear Медия груп 24 ООД. Blagoevgrad24.bg - Всички права запазени. С всяко отваряне на страница от Blagoevgrad24.bg, се съгласявате с Общите условия за ползване на сайта и политика за поверителност на личните данни (обновени). Възпроизвеждането на цели или части от текста или изображенията става след изрично писмено разрешение на Медия груп 24 ООД. Мненията изразени във форумите и коментарите към статиите са собственост на авторите им и Медия груп 24 ООД не носи отговорност за тях. Поставянето на връзки към материали в Blagoevgrad24.bg е свободно. Сайтът е разработен от Медия груп 24 ООД.
Статистика: