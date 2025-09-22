Новини
Христо Стоичков до Арне Слот: В Париж съм с много приятели
Автор: Георги Куситасев 22:17Коментари (0)47
© FB: H8S Hristo Stoitchkov
Мегазвездата от близкото минало на българския и световен футбол Христо Стоичков е част от събитието днес, на което ще стане ясен новият носител на най-авторитетния индивидуален футболен приз "Златна топка". 

Преди церемонията, която ще се проведе във френската столица Париж, носителят на отличието за 1994-а година се срещна с мениджъра на английския първенец Ливърпул Арне Слот

Той си направи фотоси и с легендарните Марсел Десаи, Андрес Иниеста, Лотар Матеус, както и с настоящия треньор на испанския първенец Барселона - Ханзи Флик.

"В очакване да разберем кой ще е новият кавалер на Златната топка! В Париж съм с много приятели!", написа Стоичков в социалните мрежи.
