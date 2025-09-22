© YT: WWE Българският кечист Мирослав Петров Барняшев, известен като "Русев" от Световната федерация по кеч (WWE), записа нова победа на ринга.



Звездата ни в развлекателния спорт надделя над Круз дел Торо на събитието "WWE Main Event", провело се тези дни в Спрингфилд, Масачузец, САЩ.



Срещата продължи 6 минути и 43 секунди игрово време. Пловдивчанинът я приключи с хватката си за предаване "The Accolade".



На феновете на спорта направи впечатление, че зрителите в залата започват все повече да харесва т играта на българския атлет и да скандират неговото име.



След завръщането си в Световната федерация по кеч Миро имаше няколко срещи, в които не получи подобаваща реакция и се заговори, че това може да доведе до слизането му от ринга на големи събития.



Тези слухове обаче явно не са реалност, защото той е главен претендент за интерконтинанеталната титла, която е притежание на сина на легендата Рей Мистерио - Доминик Мистерио.



Двамата дори се "захапаха" сповестно на едно от събитията на WWE!