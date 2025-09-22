Новини
Спорт
Справочник
Обяви
Вход с facebook
Регистрация
Вход
close




ЗАРЕЖДАНЕ...
НачалоФутболТенисБаскетболВолейболДругиСтатистики
Спортните новини: Днес (3) | Вчера (4)
Българският кечист Русев няма спирка с победите в WWE
Автор: Георги Куситасев 20:13Коментари (0)67
© YT: WWE
Българският кечист Мирослав Петров Барняшев, известен като "Русев" от Световната федерация по кеч (WWE), записа нова победа на ринга. 

Звездата ни в развлекателния спорт надделя над Круз дел Торо на събитието "WWE Main Event", провело се тези дни в Спрингфилд, Масачузец, САЩ. 

Срещата продължи 6 минути и 43 секунди игрово време. Пловдивчанинът я приключи с хватката си за предаване "The Accolade". 

На феновете на спорта направи впечатление, че зрителите в залата започват все повече да харесва
т играта на българския атлет и да скандират неговото име.

След завръщането си в Световната федерация по кеч Миро имаше няколко срещи, в които не получи подобаваща реакция и се заговори, че това може да доведе до слизането му от ринга на големи събития. 

Тези слухове обаче явно не са реалност, защото той е главен претендент за интерконтинанеталната титла, която е притежание на сина на легендата Рей Мистерио - Доминик Мистерио

Двамата дори се "захапаха" сповестно на едно от събитията на WWE!
Още по темата: общо новини по темата: 238
20.09.2025
18.09.2025
17.09.2025
17.09.2025
17.09.2025
16.09.2025
предишна страница [ 1/40 ] следващата страница






Зареждане! Моля, изчакайте ...

Все още няма коментари към статията. Бъди първият, който ще напише коментар!
Актуални Четени Теми
 Вижте статистиката между България и САЩ преди битката за полуфинал на Световното
 Астра Рейсинг спечели отборното класиране в Рали Дряново 2025
 Динамичен развой за Кирил Тодоров и Георги Аврамов от Астра Рейсинг
 Третите от първия ден на Рали "Дряново" с драматичен старт днес
 Арсенал търси втори пореден разгром над Манчестър Сити
Класиране Резултати

РАЗДЕЛИ:
Новини
Спорт
Справочник
Обяви
Потребители
ГРАДОВЕ:
Пловдив
Варна
Бургас
Русе
Благоевград
ЗА НАС:

За контакти:

тел.: 0886 49 49 24

novini@blagoevgrad24.bg

За реклама:

Тарифи (виж)
Договори избори 2024

тел.: 0887 45 24 24

office@mg24.bg

Екип
Правила
Благоевградчани във facebook
RSS за новините
©2009 - CurrentCopyrightYear Медия груп 24 ООД. Blagoevgrad24.bg - Всички права запазени. С всяко отваряне на страница от Blagoevgrad24.bg, се съгласявате с Общите условия за ползване на сайта и политика за поверителност на личните данни (обновени). Възпроизвеждането на цели или части от текста или изображенията става след изрично писмено разрешение на Медия груп 24 ООД. Мненията изразени във форумите и коментарите към статиите са собственост на авторите им и Медия груп 24 ООД не носи отговорност за тях. Поставянето на връзки към материали в Blagoevgrad24.bg е свободно. Сайтът е разработен от Медия груп 24 ООД.
Статистика: