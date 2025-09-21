Новини
Спортните новини: Днес (3) | Вчера (2)
Третите от първия ден на Рали "Дряново" с драматичен старт днес
Автор: Георги Куситасев 11:00Коментари (0)0
© TG Photography
Третите във временното генерално класиране на рали "Дряново" Кирил Тодоров и Георги Аврамов (Opel Corsa Rally4, RC4) (на снимката) започнаха днешния втори ден от надпреварата по драматичен начин. 

Те спукаха гума в Скоростен етап 3 Килифарево, с което изгубиха позиция и вече са четвърти, но все още са лидери в RC4, преследвани от другия екипаж на отбора Любен Каменов и Валентин Будинов (Peugeot 208 Rally4, RC4) с разлика от 2 секунди. 

Днешният втори ден от рали "Дряново" включва 4 състезателни манша: Скоростен етап Килифарево 1 и 2 с дължина 9.75км и в следобедните часове Скоростен етап Дряново 1 и 2 с дължина 14.2км.






