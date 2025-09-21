Новини
Спорт
Справочник
Обяви
Вход с facebook
Регистрация
Вход
close




ЗАРЕЖДАНЕ...
НачалоФутболТенисБаскетболВолейболДругиСтатистики
Спортните новини: Днес (2) | Вчера (2)
Арсенал търси втори пореден разгром над Манчестър Сити
Автор: Георги Куситасев 09:16Коментари (0)47
© theanalyst.com
Вицешампионът на Англия в последните три сезона Арсенал домакинства на гранда Манчестър Сити в двубой от 5-и кръг на новия сезон във Висшата лига. 

Срещата започва в 18:30 часа българско време на стадион "Емирейтс" в Лондон. 

"Артилеристите" се намират на 3-о място в класирането с актив от 9 точки и при успех днес ще излязат втори. 

"Гражданите" не започнаха по добър начин новата кампания като след 4 кръга са с едва 6 точки. 

Двата тима за последно се срещнаха през февруари в Лондон като тогава Арсенал спечели с гръмкото 5:1. 

Операторът Palmsbet определя за фаворит в дербито Арсенал. Коефициентът за успех на домакините е 1.90, докато този за Манчестър Сити е 3.80. Равенството е оценено също на 3.80.

Сходни са коефициентите и при бетинг оператора BETHUB.BG. Краен успех за Арсенал е оценен на 1.91, докато евентуална победа на "гражданите" е със ставка 3.85. Равенството е оценено на 3.95.
Още по темата: общо новини по темата: 1
14.09.2025






Зареждане! Моля, изчакайте ...

Все още няма коментари към статията. Бъди първият, който ще напише коментар!
Актуални Четени Теми
 Интригуващ първи ден на Рали Дряново
 Кечистът Русев влиза в битка за голяма титла в WWE срещу сина на Рей Мистерио
 Мегадерби в Сърбия! Партизан приема Цървена звезда
 Юлияна Янева е световна вицешампионка по борба!
 Борислав Александров: Спортният тотализатор и БФС създадоха перфектни условия за Европейската шампионска лига по минифутбол
Класиране Резултати

РАЗДЕЛИ:
Новини
Спорт
Справочник
Обяви
Потребители
ГРАДОВЕ:
Пловдив
Варна
Бургас
Русе
Благоевград
ЗА НАС:

За контакти:

тел.: 0886 49 49 24

novini@blagoevgrad24.bg

За реклама:

Тарифи (виж)
Договори избори 2024

тел.: 0887 45 24 24

office@mg24.bg

Екип
Правила
Благоевградчани във facebook
RSS за новините
©2009 - CurrentCopyrightYear Медия груп 24 ООД. Blagoevgrad24.bg - Всички права запазени. С всяко отваряне на страница от Blagoevgrad24.bg, се съгласявате с Общите условия за ползване на сайта и политика за поверителност на личните данни (обновени). Възпроизвеждането на цели или части от текста или изображенията става след изрично писмено разрешение на Медия груп 24 ООД. Мненията изразени във форумите и коментарите към статиите са собственост на авторите им и Медия груп 24 ООД не носи отговорност за тях. Поставянето на връзки към материали в Blagoevgrad24.bg е свободно. Сайтът е разработен от Медия груп 24 ООД.
Статистика: