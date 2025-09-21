Арсенал търси втори пореден разгром над Манчестър Сити

© theanalyst.com Вицешампионът на Англия в последните три сезона Арсенал домакинства на гранда Манчестър Сити в двубой от 5-и кръг на новия сезон във Висшата лига.



Срещата започва в 18:30 часа българско време на стадион "Емирейтс" в Лондон.



"Артилеристите" се намират на 3-о място в класирането с актив от 9 точки и при успех днес ще излязат втори.



"Гражданите" не започнаха по добър начин новата кампания като след 4 кръга са с едва 6 точки.



Двата тима за последно се срещнаха през февруари в Лондон като тогава Арсенал спечели с гръмкото 5:1.



Операторът Palmsbet определя за фаворит в дербито Арсенал. Коефициентът за успех на домакините е 1.90, докато този за Манчестър Сити е 3.80. Равенството е оценено също на 3.80.



Сходни са коефициентите и при бетинг оператора BETHUB.BG. Краен успех за Арсенал е оценен на 1.91, докато евентуална победа на "гражданите" е със ставка 3.85. Равенството е оценено на 3.95.