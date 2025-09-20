Мегадерби в Сърбия! Партизан приема Цървена звезда

© partizan.rs Партизан домакинства на Цървена звезда в мегадербито на сръбския футбол. "Гробарите" приема "звездашите" днес от 20:00 часа българско време на стадион "Партизана" в Белград.



Сблъсъкът е част от 9-и кръг в Суперлигата на Сърбия.



Домакините се намират начело в класирането с актив от 19 точки след 6 успеха и 1 равенство. Цървена звезда са на второ място с 6 победи от 6 срещи и 18 пункта.



В директните двубои между столичните грандове Звезда са хегемон в последните години, печелейки 4 от последните 5 срещи (другата завършва без победител).



Операторът Palmsbet определя за фаворит в дербито на западната ни съседка гостите. Коефициентът за успех на Цървена звезда е 1.70, докато този за Партизан е 3.80. Равенството е оценено на 4.20.



Сходни са коефициентите и при бетинг оператора BETHUB.BG. Краен успех за Звезда е оценен на 1.76, докато евентуална победа на "гробарите" е със ставка 3.95. Равенството е оценено на 3.75.