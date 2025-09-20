Новини
Мегадерби в Сърбия! Партизан приема Цървена звезда
Автор: Георги Куситасев 08:45Коментари (0)0
© partizan.rs
Партизан домакинства на Цървена звезда в мегадербито на сръбския футбол. "Гробарите" приема "звездашите" днес от 20:00 часа българско време на стадион "Партизана" в Белград. 

Сблъсъкът е част от 9-и кръг в Суперлигата на Сърбия. 

Домакините се намират начело в класирането с актив от 19 точки след 6 успеха и 1 равенство. Цървена звезда са на второ място с 6 победи от 6 срещи и 18 пункта. 

В директните двубои между столичните грандове Звезда са хегемон в последните години, печелейки 4 от последните 5 срещи (другата завършва без победител). 

Операторът Palmsbet определя за фаворит в дербито на западната ни съседка гостите. Коефициентът за успех на Цървена звезда е 1.70, докато този за Партизан е 3.80. Равенството е оценено на 4.20.

Сходни са коефициентите и при бетинг оператора BETHUB.BG. Краен успех за Звезда е оценен на 1.76, докато евентуална победа на "гробарите" е със ставка 3.95. Равенството е оценено на 3.75.
 Юлияна Янева е световна вицешампионка по борба!
 Борислав Александров: Спортният тотализатор и БФС създадоха перфектни условия за Европейската шампионска лига по минифутбол
 Боксьорът Рами Киуан пред Фокус: Не толерирам физическата саморазправа извън ринга
 Кирил Тодоров и Георги Аврамов стартират на рали Дряново
 Астра Рейсинг със силно присъствие на рали Дряново
