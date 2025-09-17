Новини
Кирил Тодоров и Георги Аврамов стартират на рали Дряново
Автор: Георги Куситасев 20:32Коментари (0)56
© Фокус
Този уикенд 20-21.09 в град Дряново ще се проведе първият старт за сезон 2025 от рали шампионата на България. Кирил Тодоров с навигатор Георги Аврамов от отбора на "Астра Рейсинг" ще вземат участие с техния Opel Corsa Rally4. Надпреварата ще бъде разпределена в 6 етапа с обща дължина на 78 състезателни км, а общата дължина e 165 км. Очакванията на екипажа са за добро представяне и силна конкуренция в техния клас RC4.

"Очаквам да се получи едно добро рали. Направихме добра подготовка с участието в планинско Лясковец и супер рали Варна, които бяха и своеобразен тест за Дряново. Автомобилът е подготвен много добре, а с Георги имаме добър синхрон. В петък следобед и събота са официалните опознавателни минавания на етапите, а събота следобед стартира и същинското рали. Атмосферата в отбора е спокойна и без напрежение, благодарение на подкрепата на основния ни партньор от BETHUB.bg", заяви Кирил Тодоров.






