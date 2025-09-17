Астра Рейсинг със силно присъствие на рали Дряново

© Фокус Отборът на Астра Рейсинг ще участва с 4 екипажа в предстоящото рали Дряново този уикенд / 20-21.09.2025 /. Отборът ръководен от трикратната европейска рали шампионка при жените Екатерина Стратиева ще бъде представен в клас RC2, RC4 и RC5. Ето какво сподели тя пред нас:



"Изключително съм доволна, че 4 от екипажите в нашия клуб ще вземат участие в първия старт за сезона в България. Това са: Антон Титов и Александър Спиров с Hyundai i20 Rally 2, Кирил Тодоров и Георги Аврамов с Opel Corsa Rally4, Любен Каменов и Валентин Будинов с Peugeot 208 Rally4 и Петър Йорданов и Любка Йорданова с Renault Clio Rally Rally5.



Радвам се, че има рестарт на рали шампионата в България и се надявам да видя и много публика по отсечките. Организаторът е направил графика по начин, по който може да се гледат всички 6 отсечки. Призовавам феновете да стоят на безопасни места и да следват инструкциите на маршалите."



Пълна информация за ралито може да се види на официалния сайт ТУК.