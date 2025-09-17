Новини
Спорт
Справочник
Обяви
Вход с facebook
Регистрация
Вход
close




ЗАРЕЖДАНЕ...
НачалоФутболТенисБаскетболВолейболДругиСтатистики
Спортните новини: Днес (12) | Вчера (3)
Астра Рейсинг със силно присъствие на рали Дряново
Автор: Георги Куситасев 20:13Коментари (0)64
© Фокус
Отборът на Астра Рейсинг ще участва с 4 екипажа в предстоящото рали Дряново този уикенд / 20-21.09.2025 /. Отборът ръководен от трикратната европейска рали шампионка при жените Екатерина Стратиева ще бъде представен в клас RC2, RC4 и RC5. Ето какво сподели тя пред нас:

"Изключително съм доволна, че 4 от екипажите в нашия клуб ще вземат участие в първия старт за сезона в България. Това са: Антон Титов и Александър Спиров с Hyundai i20 Rally 2, Кирил Тодоров и Георги Аврамов с Opel Corsa Rally4, Любен Каменов и Валентин Будинов с Peugeot 208 Rally4 и Петър Йорданов и Любка Йорданова с Renault Clio Rally Rally5.

Радвам се, че има рестарт на рали шампионата в България и се надявам да видя и много публика по отсечките. Организаторът е направил графика по начин, по който може да се гледат всички 6 отсечки. Призовавам феновете да стоят на безопасни места и да следват инструкциите на маршалите."

Пълна информация за ралито може да се види на официалния сайт ТУК.






Зареждане! Моля, изчакайте ...

Все още няма коментари към статията. Бъди първият, който ще напише коментар!
Актуални Четени Теми
 Борислав Александров: Спортният тотализатор и БФС създадоха перфектни условия за Европейската шампионска лига по минифутбол
 Боксьорът Рами Киуан пред Фокус: Не толерирам физическата саморазправа извън ринга
 Кирил Тодоров и Георги Аврамов стартират на рали Дряново
 Световният вицешампион по бокс Рами Киуан: Само най-доброто е достатъчно добро за мен
 Изключителна Юлияна Янева на финал на Световното по борба
Класиране Резултати

РАЗДЕЛИ:
Новини
Спорт
Справочник
Обяви
Потребители
ГРАДОВЕ:
Пловдив
Варна
Бургас
Русе
Благоевград
ЗА НАС:

За контакти:

тел.: 0886 49 49 24

novini@blagoevgrad24.bg

За реклама:

Тарифи (виж)
Договори избори 2024

тел.: 0887 45 24 24

office@mg24.bg

Екип
Правила
Благоевградчани във facebook
RSS за новините
©2009 - CurrentCopyrightYear Медия груп 24 ООД. Blagoevgrad24.bg - Всички права запазени. С всяко отваряне на страница от Blagoevgrad24.bg, се съгласявате с Общите условия за ползване на сайта и политика за поверителност на личните данни (обновени). Възпроизвеждането на цели или части от текста или изображенията става след изрично писмено разрешение на Медия груп 24 ООД. Мненията изразени във форумите и коментарите към статиите са собственост на авторите им и Медия груп 24 ООД не носи отговорност за тях. Поставянето на връзки към материали в Blagoevgrad24.bg е свободно. Сайтът е разработен от Медия груп 24 ООД.
Статистика: