Световният вицешампион по бокс Рами Киуан: Ако продължа да се развивам така ще стана световен и олимпийски първенец

© Рами Киуан, световен вицешампион по бокс в категория до 75 кг, даде екслузивно интервю за "Фокус" след феноменалното си представяне на Мондиала за мъже, провел се в Ливърпул.



Талантът ни сподели, че ако се развива така, както до момента, ще стигне до световния и олимпийски връх със сигурност.



"Ако се развивам със скоростта, с която се развивам до момента вярвам, че ще стана световен и олимпийски шампион", сподели Киуан, след което добави, че при титла от Игрите в Лос Анджелис през 2028-а година ще помисли за професионална кариера.



Припомняме, че боксьорът ни взе купа "Странджа" през 2023-а година, а през миналата взе европейската титла от Шампионата на Стария континент в Белград, стигна до Игрите в Париж, а там зае престижното пето място.



В следващите дни очаквайте още новини със световния вицешампион и следете за цялото интервю в аудио и видео файл.