Спортните новини: Днес (4) | Вчера (3)
България прегази Чили за трети успех във Филипините
Автор: Лъчезар Тодоров 09:54Коментари (0)76
© en.volleyballworld.com
България записа трета поредна победа на Световното първенство по волейбол за мъже, което се провежда в Чили. Селекцията на Джанлоренцо Бленджини надви Чили с 3:0 гейма (25:17, 25:12, 25:12) в последен мач от група "Е", като по този начин си осигурихме първото място в крайното класиране на групата.

"Лъвовете" не срещнаха реална съпротива и записаха 9 блока и 7 аса. Най-резултатен за България бе Александър Николов с 15 точки (2 аса), докато Мартин Атанасов се отчете с 12 точки (3 блока, 1 ас).

България има 8 точки и по-късно днес ще разбере съперника си на осминафинала. Това ще бъде втория отбор от група "Д" - САЩ, Португалия или Куба.
