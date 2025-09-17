Новини
Спортните новини: Днес (4) | Вчера (3)
Ливърпул започва похода си в Шампионска лига навръх рождения ден на Арне Слот
Автор: Лъчезар Тодоров 09:56Коментари (0)81
© x.com/AnfieldSector
Ливърпул е домакин на Атлетико Мадрид в първи мч от груповата фаза на Шампионска лига. Срещата на "Анфийлд" започва в 22:00 часа българско време и ще бъде ръководена от италианеца Маурицио Мариани.

Възпитаниците на Арне Слот, който днес празнува своя 47-ми рожден ден, спечелиха първите си 4 мача в английската Висша лига. Двата отбора играха за последно през 2021 г., като "червените" спечелиха с 2:0.

Играчите на Диего Симеоне имат 1 победа, две равенства и 1 загуба в първите си 4 мача в Ла Лига. Мадридчани имат две победи срещу мърсисайдци в последните им 5 мача.

Операторът Palmsbet определя за фаворит в днешния мач домакините. Коефициентът за успех на англичаните е 1.52, докато този за гостите е 6.00. Равенството е оценено на 4.33.

Сходни са коефициентите и при бетинг оператора BETHUB.BG. Краен успех за Ливърпул е оценен на 1.50, докато евентуален триумф на испанците е със ставка 6.50. Равенството е оценено на 4.75.
