Майката на Никола Цолов застана пред камерата на Фокус след края на официалната пресконференция на Цолов, часове след като стана ясно че той ще кара за "Кампос Рейсинг" във Формула 2 през следващия сезон.



"Всички много се вълнуваме. Подготвяме този момент от няколко месеца, но едва вчера разбрахме, че днес ще го обявят.



Една голяма стъпка за всички нас като една малка страна която може само да се гордее с постиженията на всички млади хора," каза Мира Цолова.



На въпрос какво би казала на родители, чиито деца искат да се занимават с моторни спортове, тя посъветва ако започнат с картинг да си осигурят треньор и да запишат децата си в академия.



Запитана за пътя на Никола дотук, тя сподели: "Последвахме порива и интуицията на Никола въпреки че беше много малък. На всички деца желая да да се докоснат до възможно най-много неща: изкуство, спорт, всичко, което може да им даде представа кое ще им хареса за в бъдеще."



Цолова завърши със силни думи за новата писта "Лара", която ще бъде мултифункционално съоражение за моторни спортове, сертифицирано от ФИА, в България.



"Чудесно е, че най накрая ще има едно по-голяма и професионална писта, където ще може не само да се тренира, но и хората да ходят да си извадят адреналина там, където е обезопасено, а не на пътя."