Ето кой е №1 за август в отбора на Добруджа

Автор: Васил Георгиев 11:43Коментари (0)81
© FB: PFCDobrudja1919
Стана ясен първия победител в анкетата за BETHUB Играч на месеца в отбора на Добруджа 1919.

Гласовете на феновете  на “жълто-зелените“ определиха Богдан Костов за най-добър през август. Той ще получи специална награда за добрите игри през месеца.

Костов изпревари с минимална разлика Галин Григоров основно благодарение на гласовете на дамите, почитателки на отбора.

Представителка на нежния пол бе изтеглена и за печеливша сред гласувалите – тя ще получи официална фланелка на ФК Добруджа 1919" осигурена от BETHUB.

Победителка е Теодора Атанасова, която е дала своя глас за Играч на месец август, именно за победителя Богдан Костов. Наградата ще й бъде връчена от футболния клуб.
