Новини
Спорт
Справочник
Обяви
Вход с facebook
Регистрация
Вход
close




ЗАРЕЖДАНЕ...
НачалоФутболТенисБаскетболВолейболДругиСтатистики
Спортните новини: Днес (1) | Вчера (6)
Тинко Банабаков: Евгени Донев ми е като баща! Revolution Boxing срещу "Левски"? Уникална идея!
Автор: Екип Blagoevgrad24.bg 08:39Коментари (0)64
©
Тинко Банабаков бе специален гост в "Неформално с Георги Петков". Професионалният ни боксьор, записал забележителна победа на боксовата галавечер в Созопол през август, коментира своята кариера, преминаването си с голям успех и солиден бекграунд през олимпийския бокс, а загатна и какво предстои на ринга за него, където е представляван от Revolution Boxing Promotion.

Банабаков сподели подробности и за YouTube канала "Ляв прав", който създадоха с дългогодишния му приятел Светослав Христов.

"Това е нашият начин да върнем към бокса. Да запознаем аудиторията с основите на спорта ни, които сме изучавали още в началото на своя път и постепенно да направим преход към по-сложните и интересни неща“, обясни Банабаков.

"Евгени Донев? Той ми е като баща! Мога спокойно да кажа, че поради трудните периоди, които сме имали в семейството ни през годините, бате Гена се е явявал точно като бащина фигура за мен. Считам го за свой приятел. Той е добър човек, който никога не е отказал помощ на никого - без значение дали говорим за бокса или за нещата извън него“, признава Тинко Банабаков.

"С Revolution Boxing се разбрахме много бързо. Беше ясно за мен, че хората в тази промоция знаят за какво говорят, още при началните ни разговори. Да, след присъединяването си към тях предприех някои рискове и по-сложни срещи, но това е начинът да се изгради един боксьор - убеден е боксьорът. - Revolution Boxing Promotion срещу Боксов клуб "Левски"? Отлична идея! Това е шоуто, което феновете ще очакват и ще гледат с интерес! Най-добрите срещу най-добрите във всяка една от категориите. Уникална идея!".

Гледайте целия ни разговор и обърнете внимание, ако вече не сте го направили, на канала "Ляв прав" - без значение дали сте професионалист в бокса, любител или просто обикновен човек, който иска да научи всичко за този спорт!

Още по темата: общо новини по темата: 232
15.09.2025
14.09.2025
14.09.2025
13.09.2025
10.09.2025
07.09.2025
предишна страница [ 1/39 ] следващата страница






Зареждане! Моля, изчакайте ...

Все още няма коментари към статията. Бъди първият, който ще напише коментар!
Актуални Четени Теми
 Ето го класирането в Първа лига след 8-и кръг
 Вижте всички резултати и голмайстори от осми кръг в Първа лига
 Уникална серия от победи в борбата бе спряна на Световното за мъже
 Българска доминация в индивидуалните класации на Световното
 Сензационно отпадане на Световното по волейбол за мъже!
Класиране Резултати

РАЗДЕЛИ:
Новини
Спорт
Справочник
Обяви
Потребители
ГРАДОВЕ:
Пловдив
Варна
Бургас
Русе
Благоевград
ЗА НАС:

За контакти:

тел.: 0886 49 49 24

novini@blagoevgrad24.bg

За реклама:

Тарифи (виж)
Договори избори 2024

тел.: 0887 45 24 24

office@mg24.bg

Екип
Правила
Благоевградчани във facebook
RSS за новините
©2009 - CurrentCopyrightYear Медия груп 24 ООД. Blagoevgrad24.bg - Всички права запазени. С всяко отваряне на страница от Blagoevgrad24.bg, се съгласявате с Общите условия за ползване на сайта и политика за поверителност на личните данни (обновени). Възпроизвеждането на цели или части от текста или изображенията става след изрично писмено разрешение на Медия груп 24 ООД. Мненията изразени във форумите и коментарите към статиите са собственост на авторите им и Медия груп 24 ООД не носи отговорност за тях. Поставянето на връзки към материали в Blagoevgrad24.bg е свободно. Сайтът е разработен от Медия груп 24 ООД.
Статистика: