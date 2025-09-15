Новини
Спортните новини: Днес (6) | Вчера (4)
Ето го класирането в Първа лига след 8-и кръг
Автор: Георги Куситасев 22:59Коментари (0)4
© FB: ПФК ЛЕВСКИ / PFC LEVSKI
Класиране в Първа лига след 8-и кръг на сезон 2025/26: 

1. Левски 7 6 1 0 15:3 19 точки

2. Лудогорец 7 5 2 0 14:3 17

3. ЦСКА 1948 8 5 1 2 12:8 16

4. Локомотив (Пловдив) 8 4 4 0 9:5 16

5. Черно море 8 4 3 1 13:5 15

6. Монтана 8 3 2 3 6:11 11

7. Локомотив (София) 8 2 4 2 7:5 10

8. Ботев (Враца) 8 2 4 2 6:6 10

9. Берое 7 2 3 2 9:11 9

10. ЦСКА 7 1 4 2 7:7 7

11. Спартак (Варна) 8 1 4 3 8:9 7

12. Арда (Кърджали) 7 1 3 3 8:9 6

13. Добруджа 8 2 0 6 6:12 6

14. Септември (София) 8 2 0 6 8:18 6

15. Славия 8 1 2 5 9:16 5

16. Ботев (Пловдив) 7 1 1 5 5:13 4
