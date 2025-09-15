Новини
Спорт
Справочник
Обяви
Вход с facebook
Регистрация
Вход
close




ЗАРЕЖДАНЕ...
НачалоФутболТенисБаскетболВолейболДругиСтатистики
Спортните новини: Днес (6) | Вчера (4)
Вижте всички резултати и голмайстори от осми кръг в Първа лига
Автор: Георги Куситасев 22:42Коментари (0)33
© FB: PFC Cherno more
Резултати от 8-и кръг в Първа лига за сезон 2025/26: 

Черно море (Варна) - Добруджа 1919 (Добрич) 2:0

голмайстори: 1:0 Селсо Сидни 44, 2:0 Асен Чандъров 90+3 дузпа

ЦСКА 1948 (Сф) - Славия 3:1  

голмайстори: 1:0 Елиас Франко 16, 1:1 Кристиян Стоянов 32, 2:1 Елиас Франко 64, 3:1 Атанас Илиев 77

Локомотив (Пловдив) - Лудогорец (Разград) 1:1 

голмайстори: 1:0 Каталин Иту 6, 1:1 Петър Станич 90+4

Локомотив (София) - Левски 1:2 

голмайстори: 0:1 Евертон Бала 41, 1:1 Диего Рапосо 57, 1:2 Марин Петков 90+6

Спартак (Варна) - Арда (Кърджали) 3:0 

голмайстори: 1:0 Даниел Иванов 40, 2:0 Фернандо Коуто 71, 3:0 Даниел Халачев 90+5

ЦСКА (София) - Септември (Сф) 3:1 

голмайстори: 1:0 Лумбард Делова 12, 1:1 Бертран Фурие 84,

2:1 Петко Панайотов 90+5, 3:1 Мохамед Брахими 90+8

Берое (Стара Загора) - Ботев (Враца) 2:0 

голмайстори: 1:0 Алберто Салидо 71, 2:0 Кайо Лопес 85

Ботев (Пловдив) - Монтана 0:1 

голмайстор: 0:1 Филип Ежике 72
Още по темата: общо новини по темата: 19
15.09.2025
12.09.2025
06.09.2025
05.09.2025
02.09.2025
26.08.2025
предишна страница [ 1/4 ] следващата страница






Зареждане! Моля, изчакайте ...

Все още няма коментари към статията. Бъди първият, който ще напише коментар!
Актуални Четени Теми
 Ето го класирането в Първа лига след 8-и кръг
 Уникална серия от победи в борбата бе спряна на Световното за мъже
 Българска доминация в индивидуалните класации на Световното
 Сензационно отпадане на Световното по волейбол за мъже!
 Чудесно! България е на осминафинал на Световното по волейбол
Класиране Резултати

РАЗДЕЛИ:
Новини
Спорт
Справочник
Обяви
Потребители
ГРАДОВЕ:
Пловдив
Варна
Бургас
Русе
Благоевград
ЗА НАС:

За контакти:

тел.: 0886 49 49 24

novini@blagoevgrad24.bg

За реклама:

Тарифи (виж)
Договори избори 2024

тел.: 0887 45 24 24

office@mg24.bg

Екип
Правила
Благоевградчани във facebook
RSS за новините
©2009 - CurrentCopyrightYear Медия груп 24 ООД. Blagoevgrad24.bg - Всички права запазени. С всяко отваряне на страница от Blagoevgrad24.bg, се съгласявате с Общите условия за ползване на сайта и политика за поверителност на личните данни (обновени). Възпроизвеждането на цели или части от текста или изображенията става след изрично писмено разрешение на Медия груп 24 ООД. Мненията изразени във форумите и коментарите към статиите са собственост на авторите им и Медия груп 24 ООД не носи отговорност за тях. Поставянето на връзки към материали в Blagoevgrad24.bg е свободно. Сайтът е разработен от Медия груп 24 ООД.
Статистика: