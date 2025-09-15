Новини
Спорт
Справочник
Обяви
Вход с facebook
Регистрация
Вход
close




ЗАРЕЖДАНЕ...
НачалоФутболТенисБаскетболВолейболДругиСтатистики
Спортните новини: Днес (4) | Вчера (4)
Уникална серия от победи в борбата бе спряна на Световното за мъже
Автор: Георги Куситасев 21:13Коментари (0)43
© uww.org
Иранецът Амирали Азарпира сътвори може би най-голямата сензация на Световното първенство по борба за мъже и жени, което продължава в хърватската столица Загреб. 

23-годишният двукратен световен шампион за подрастващи спря велика серия на дагестанеца, представящ Бахрейн - Ахмед Тажудинов

Персът надделя над актуалния олимпийски, азиатски и вече бивш световен първенец с 6:2 точки в полуфиналите на категория до 97 кг в свободния стил. 

Така Азарпира спря серия от 29 поредни успеха на Тажудинов във всички турнири. Това е и първо поражение за дагестанеца от февруари 2023-а година насам или от повече от 2 години и половина! 

Двамата се срещнаха и на Игрите в Париж като тогава Тажудинов победи с 4:3, а малко по-късно стигна и до олимпийската титла. 

В битка за златото Азарпира ще играе с легендата Кайл Снайдер от САЩ. В репешажите за бронза ще участва представящият България Ахмед Магамаев. Подробности четете ТУК.
Още по темата: общо новини по темата: 231
14.09.2025
14.09.2025
13.09.2025
10.09.2025
07.09.2025
03.09.2025
предишна страница [ 1/39 ] следващата страница






Зареждане! Моля, изчакайте ...

Все още няма коментари към статията. Бъди първият, който ще напише коментар!
Актуални Четени Теми
 Българска доминация в индивидуалните класации на Световното
 Сензационно отпадане на Световното по волейбол за мъже!
 Чудесно! България е на осминафинал на Световното по волейбол
 Никола Дипчиков: Станислав Недков не вижда по-далече от носа си! Предстои ключов момент за развитието на българския ММА
 България с драматичен успех над Финландия за Купа "Дейвис"!
Класиране Резултати

РАЗДЕЛИ:
Новини
Спорт
Справочник
Обяви
Потребители
ГРАДОВЕ:
Пловдив
Варна
Бургас
Русе
Благоевград
ЗА НАС:

За контакти:

тел.: 0886 49 49 24

novini@blagoevgrad24.bg

За реклама:

Тарифи (виж)
Договори избори 2024

тел.: 0887 45 24 24

office@mg24.bg

Екип
Правила
Благоевградчани във facebook
RSS за новините
©2009 - CurrentCopyrightYear Медия груп 24 ООД. Blagoevgrad24.bg - Всички права запазени. С всяко отваряне на страница от Blagoevgrad24.bg, се съгласявате с Общите условия за ползване на сайта и политика за поверителност на личните данни (обновени). Възпроизвеждането на цели или части от текста или изображенията става след изрично писмено разрешение на Медия груп 24 ООД. Мненията изразени във форумите и коментарите към статиите са собственост на авторите им и Медия груп 24 ООД не носи отговорност за тях. Поставянето на връзки към материали в Blagoevgrad24.bg е свободно. Сайтът е разработен от Медия груп 24 ООД.
Статистика: