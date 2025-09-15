Сензационно отпадане на Световното по волейбол за мъже!

© volleyballworld.com Един от фаворитите на Световното първенство по волейбол за мъже като Япония отпадна още преди изиграването на всички срещи от груповата фаза.



"Самураите", които до скоро не излизаха от "Топ 6" на големите турнири, загубиха катастрофално днес с 0:3 (20:25, 23:25, 22:25) гейма от Канада.



Така след шокиращото поражение в първия си двубой на Шампионата във Филипините от Турция със същия резултат, азиатците със сигурност няма да продължат към осминафиналите.



В днешния сблъсък най-много за победителите от Канада отбеляза Шарън Върнан-Еванс - 14, а капитанът Николас Хоуг добави 13.



За Япония звездата Ран Такахаши финишира с 11 пункта.



В класирането преди последните срещи от този поток Турция и Канада са недостижими с по 6 точки от по 2 победи, а Либия и Япония са на дъното и без шанс за продължаване независимо как ще завърши срещата между тях.