Спортните новини: Днес (1) | Вчера (4)
Чудесно! България е на осминафинал на Световното по волейбол
Автор: Лъчезар Тодоров 14:57Коментари (0)43
© en.volleyballworld.com
България победи Словения с 3:2 гейма (25;19, 25:14, 18:25, 23:25, 15:13) във втори мач от група "Е" на Световното първенство по волейбол за мъже, което се провежда във Филипините.

Най-полезен за "лъвовете" бе Александър Николов с 25 точки (1 блок, 2 аса), докато Аспарух Аспарухов добави 17 точки (2 блока, 2 аса). Селекцията на Джанлоренцо Бленджини се поздрави с 13 успешни блока и 11 аса.

България заема първо място във временното класиране с 2 победи и 5 точки, като по този начин си осигурихме участие във фазата на елиминациите.

В последния ни мач от групата се изправяме срещу Чили, като южноамериканците нямат шанс за класиране на осминафинал.
