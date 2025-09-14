Новини
Спортните новини: Днес (4) | Вчера (1)
България с драматичен успех над Финландия за Купа "Дейвис"!
Автор: Екип Blagoevgrad24.bg 18:31Коментари (0)74
© БФ Тенис
Александър Василев надви Емил Руусувуори с 2:0 сета (7:6, 6:4) за точно два часа в решителния пети мач за Купа "Дейвис"!

По този начин България надви Финландия с 3:2 успеха.

Василев направи невероятен сет, като запази хладнокръвие срещу по-опитния Руусувуори

18-годишният българин не загуби нито веднъж своя сервис гейм, и направи един пробив за да достигне до крайното 6:4 във втория сет.

България ще играе ще играе историческа квалификация за влизане в Световна група през февруари следващата година.
