Новини
Спорт
Справочник
Обяви
Вход с facebook
Регистрация
Вход
close




ЗАРЕЖДАНЕ...
НачалоФутболТенисБаскетболВолейболДругиСтатистики
Спортните новини: Днес (1) | Вчера (2)
България схруска Германия за летящ старт на Световното първенство по волейбол
Автор: Александър Антонов 14:31Коментари (0)37
© volleyballworld.com
виж галерията
Мъжкият ни национален отбор спечели първия си двубой от Световното първенство по волейбол във Филипините. Възпитаниците на Джанлоренцо Бленджини надиграха Германия с 3:0 гейма (40:38, 25:23, 25:20) в Пасай от група "G".

Над всички от "лъвовете" бе Александър Николов с 27 точки. За Маншафта 40-годишният Гьорг Гроцер постигна 11 точки.

На игрището за "трикольорите" бяха: Симеон Николов, Александър Николов, Мартин Атанасов, Алекс Грозданов, Аспарух Аспарухов и Илия Петков. Либеро бе Дамян Колев.

България ще премери сили на 15 септември със Словения отново в 12:30 наше време, а два дни по-късно противник ще е Чили от 08:30 часа.






Зареждане! Моля, изчакайте ...

Все още няма коментари към статията. Бъди първият, който ще напише коментар!
Актуални Четени Теми
 Камелия Дунавска: Естетическата гимнастика е много по-артистична и танцувална от художествената
 Берое търси първи домакински успех срещу Ботев Враца
 Пореден тото милионер в България 
 Русев разби най-проспериращия мексиканец в кеча
 Иван Иванов: Изключително щастлив съм от българския финал в Ню Йорк
Класиране Резултати

РАЗДЕЛИ:
Новини
Спорт
Справочник
Обяви
Потребители
ГРАДОВЕ:
Пловдив
Варна
Бургас
Русе
Благоевград
ЗА НАС:

За контакти:

тел.: 0886 49 49 24

novini@blagoevgrad24.bg

За реклама:

Тарифи (виж)
Договори избори 2024

тел.: 0887 45 24 24

office@mg24.bg

Екип
Правила
Благоевградчани във facebook
RSS за новините
©2009 - CurrentCopyrightYear Медия груп 24 ООД. Blagoevgrad24.bg - Всички права запазени. С всяко отваряне на страница от Blagoevgrad24.bg, се съгласявате с Общите условия за ползване на сайта и политика за поверителност на личните данни (обновени). Възпроизвеждането на цели или части от текста или изображенията става след изрично писмено разрешение на Медия груп 24 ООД. Мненията изразени във форумите и коментарите към статиите са собственост на авторите им и Медия груп 24 ООД не носи отговорност за тях. Поставянето на връзки към материали в Blagoevgrad24.bg е свободно. Сайтът е разработен от Медия груп 24 ООД.
Статистика: