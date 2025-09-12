Новини
Спортните новини: Днес (2) | Вчера (1)
Камелия Дунавска: Естетическата гимнастика е много по-артистична и танцувална от художествената
Автор: Ася Александрова 13:40Коментари (0)45
© Фокус
Естетическата групова гимнастика и художествената са много близки. Аз съм изключителен фен на естетическата гимнастика, защото в последно време в художествената гимнастика се забрави и пренебрегна художествената част, която я доближаваше до изкуството. Това каза основателят на Клуб по изкуство и спорт "Дунавска“ Камелия Дунавска в предаването "Утрото на фокус" на Радио "Фокус". 

Естетическата гимнастика е много по-артистична и танцувална от художествената, допълни тя. "Естетическата гимнастика е нещо като художествена гимнастика, но е групова и без уреди. Тя е много по-атрактивна и е по-голямо предизвикателство за мен като треньор“, сподели Дунавска.

Двата спорта са съвместими. "Нашите деца в двете школи в Самоков се готвят паралелно. Участват на състезания и по художествена гимнастика, и по естетическа. Качествата, които са необходими, за да се развива спортът от децата, са едни и същи – трябва да са бързи, трябва да са гъвкави, трябва да са силни“, поясни Дунавска.

През ноември Самоков е домакин на Международен турнир по естетическа групова гимнастика. През миналата година в състезанието са се включили около 20 държави. "За първи път в Самоков ще се проведе паралелен турнир по художествена и естетическа гимнастика. Смятам, че ще бъде много атрактивно. Това ще бъде една генерална репетиция за Световното първенство по естетическа групова гимнастика, което ще се проведе през ноември, отново в Самоков“, заяви треньорът.

Турнирът ще събере световни имена от художествената гимнастика. "Поканили сме всички "Златни момичета“. Миналата година наградихме част от тях, тази година ще продължим. Преди всичко искаме да отдадем заслуженото. Хубаво е всички млади деца, които се захващат с този спорт, да знаят миналото, да знаят историята, да се запознаят със световните шампиони на България. Смятам, че ще бъде много мотивиращо за младите момичета“, добави Камелия Дунавска.

По думите й в момента България е много сериозна сила в естетическата гимнастика. "Има изключително добри треньори, има и много талантливи деца. Но мисля, че ако се даде гласност, децата ще станат много повече – те ще се удвоят и утроят“, вярва Дунавска.






