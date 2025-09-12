Новини
Спорт
Справочник
Обяви
Вход с facebook
Регистрация
Вход
close




ЗАРЕЖДАНЕ...
НачалоФутболТенисБаскетболВолейболДругиСтатистики
Спортните новини: Днес (1) | Вчера (1)
Берое търси първи домакински успех срещу Ботев Враца
Автор: Лъчезар Тодоров 09:27Коментари (0)39
© Vbox7
Берое Стара Загора е домакин на Ботев Враца в първи мач от 8 кръг на Първа лига. Двубоят на ст. "Берое" започва в 17:30 часа и ще бъде ръководен от Кристиян Колев.

Възпитаниците на Виктор Басадре заемат 9-о място във временното класиране с 6 точки след 6 изиграни мача. Заралии имат 1 равенство и 1 поражение като домакин при голова разлика 2:3 и спечелиха само 1 от последните си 5 шампионатни мача. Последният двубой между двата отбора бе за Купата на България през февруари, като Ботев спечели у дома след изпълнение на дузпи.

Играчите на Христо Янев се намират на 7 позиция с 10 точки след 7 изиграни срещи. Врачани имат 1 победа и 3 равенства като гости при голова разлика 5:3 и спечелиха 2 от последните си 5 срещи в първенството. Ботев има две победи в последните 5 официални мача с Берое.

Операторът Palmsbet определя за фаворит в днешния мач домакините. Коефициентът за успех на Берое е 2.22, докато този за гостите е 3.33. Равенството е оценено на 3.33.

Сходни са коефициентите и при бетинг оператора BETHUB.BG. Краен успех за заралии е оценен на 2.10, докато евентуален триумф на врачани е със ставка 3.50. Равенството е оценено на 3.35.
Още по темата: общо новини по темата: 17
06.09.2025
05.09.2025
02.09.2025
26.08.2025
24.08.2025
18.08.2025
предишна страница [ 1/3 ] следващата страница






Зареждане! Моля, изчакайте ...

Все още няма коментари към статията. Бъди първият, който ще напише коментар!
Актуални Четени Теми
 Пореден тото милионер в България 
 Русев разби най-проспериращия мексиканец в кеча
 Иван Иванов: Изключително щастлив съм от българския финал в Ню Йорк
 Официално: Илиан Илиев си тръгна от националния ни отбор
 Илиан Илиев напуска националния ни отбор
Класиране Резултати

РАЗДЕЛИ:
Новини
Спорт
Справочник
Обяви
Потребители
ГРАДОВЕ:
Пловдив
Варна
Бургас
Русе
Благоевград
ЗА НАС:

За контакти:

тел.: 0886 49 49 24

novini@blagoevgrad24.bg

За реклама:

Тарифи (виж)
Договори избори 2024

тел.: 0887 45 24 24

office@mg24.bg

Екип
Правила
Благоевградчани във facebook
RSS за новините
©2009 - CurrentCopyrightYear Медия груп 24 ООД. Blagoevgrad24.bg - Всички права запазени. С всяко отваряне на страница от Blagoevgrad24.bg, се съгласявате с Общите условия за ползване на сайта и политика за поверителност на личните данни (обновени). Възпроизвеждането на цели или части от текста или изображенията става след изрично писмено разрешение на Медия груп 24 ООД. Мненията изразени във форумите и коментарите към статиите са собственост на авторите им и Медия груп 24 ООД не носи отговорност за тях. Поставянето на връзки към материали в Blagoevgrad24.bg е свободно. Сайтът е разработен от Медия груп 24 ООД.
Статистика: