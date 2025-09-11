Новини
Спортните новини: Днес (1) | Вчера (2)
Пореден тото милионер в България 
Автор: Бойко Серафимов 22:43
© БСТ
Само четири дни след като България посрещна своя 147-и тото милионер, вече има и 148-и, съобщават от Български спортен тотализатор.

Щастливецът от днешния последния тираж е играл онлайн със система за съкратено записване номер 3, като е попълнил десет числа в първа област на фиша.

Той е маркирал и три позиции на Тото Джокер. Общата стойност на залога е 15.40 лева, а късметлийската комбинация е 2, 4, 12, 16, 19, 30, 32, 35, 38 и 48.

Резултатът е впечатляващ – една шестица на стойност 2 137 432.30 лева, две петици за 3 100.40 лева и четири четворки за 26.80 лева.

Така общата печалба достига внушителните 2 140 569.50 лева.

От държавното тото напомнят, че за тираж 74 джакпотът в играта 6/49 започва директно от 2 000 000 лева, а за неделния тираж очакваме сумата да надхвърли 2 150 000 лева.

От началото на годината са спечелени девет огромни джакпота от числовите игри, а само през август всички игри на Българския спортен тотализатор донесоха печалби за над 20 милиона и 700 хиляди лева.






