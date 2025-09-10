Новини
Спорт
Справочник
Обяви
Вход с facebook
Регистрация
Вход
close




ЗАРЕЖДАНЕ...
НачалоФутболТенисБаскетболВолейболДругиСтатистики
Спортните новини: Днес (2) | Вчера (1)
Иван Иванов: Изключително щастлив съм от българския финал в Ню Йорк
Автор: Лъчезар Тодоров 09:35Коментари (0)70
© x.com/head_tennis
Шампионът от Откритото първенство на САЩ при юношите - Иван Иванов, се прибра в България. Полетът на 16-годишняит ни талант, който по-рано през годината спечели и "Уимбълдън" при подрастващите, кацна на столичното летище "Васил Левски" в първите минути на сряда.

"Когато се прибрах в Академията в Майорка, получих специално внимание както от Рафаел Надал, така и от целия им отбор. Наистина се насладих много и на "Уимбълдън" трофея, както и на Откритото първенство на САЩ. За жалост нямах такова време, каквото имах и на "Уимбълдън", но все пак получих и няколко хубави изказа от Рафа и той ми пожела да продължавам така и да играя по най-добрия начин. Наистина имаше много големи очаквания за това, след като спечелих "Уимбълдън". Много хора ме питаха дали съм виждал резултата на Григор Димитров от 2008 година. Това ми предаде напрежение, но все пак аз успях да го преодолея и да стигна до един от най-добрите си тениси в Ню Йорк. Направихме български финал, за което съм изключително щастлив, че най-накрая на Откритото първенство на САЩ можахме и се справихме. Александър игра един от най-добрите си тениси до финала и го поздравявам. Очевидно аз намерих малко повече решения в този мач и успях да преодолея повече моите емоции. Надявам се на всичко най-добро и за него. Много се радвам да съм тук и да играя за България. Все пак ще сме рамо до рамо с едни от най-добрите играчи. Наистина се надявам да излезем с позитивен резултат", завърши тенисистът.

Иван Иванов и Александър Василев са част от отбора на България, който в събота и неделя ще играе срещу Финландия в мач от Световна група I  на Купа "Дейвис". Срещите ще се проведат на ТК "Локомотив" в Пловдив, а входът за фенове е безплатен.
Още по темата: общо новини по темата: 107
07.09.2025
07.09.2025
07.09.2025
06.09.2025
06.09.2025
06.09.2025
предишна страница [ 1/18 ] следващата страница






Зареждане! Моля, изчакайте ...

Все още няма коментари към статията. Бъди първият, който ще напише коментар!
Актуални Четени Теми
 Русев разби най-проспериращия мексиканец в кеча
 Официално: Илиан Илиев си тръгна от националния ни отбор
 Илиан Илиев напуска националния ни отбор
 Карлос Алкарас се завърна на трона на US Open, детронирайки Яник Синер
 Испания направи за смях звездите на Турция след смазващ успех като гост
Класиране Резултати

РАЗДЕЛИ:
Новини
Спорт
Справочник
Обяви
Потребители
ГРАДОВЕ:
Пловдив
Варна
Бургас
Русе
Благоевград
ЗА НАС:

За контакти:

тел.: 0886 49 49 24

novini@blagoevgrad24.bg

За реклама:

Тарифи (виж)
Договори избори 2024

тел.: 0887 45 24 24

office@mg24.bg

Екип
Правила
Благоевградчани във facebook
RSS за новините
©2009 - CurrentCopyrightYear Медия груп 24 ООД. Blagoevgrad24.bg - Всички права запазени. С всяко отваряне на страница от Blagoevgrad24.bg, се съгласявате с Общите условия за ползване на сайта и политика за поверителност на личните данни (обновени). Възпроизвеждането на цели или части от текста или изображенията става след изрично писмено разрешение на Медия груп 24 ООД. Мненията изразени във форумите и коментарите към статиите са собственост на авторите им и Медия груп 24 ООД не носи отговорност за тях. Поставянето на връзки към материали в Blagoevgrad24.bg е свободно. Сайтът е разработен от Медия груп 24 ООД.
Статистика: