Испания направи за смях звездите на Турция след смазващ успех като гост

Европейският шампион Испания буквално размаза Турция с 6:0 като гост в двубой от група "Е" на световните квалификации в зона "Европа".



Срещата се игра на стадион "Коня Бююкшехир" в Коня.



Резултатът в мача откри Педри (на снимката) в 6-ата минута след асистенция на Нико Уилямс. Микел Мерино покачи на 2:0 в 22-ата. Головият пас даде Микел Оярсабал.



Отново Мерино бе точен, този път в добавеното време за 3:0.



До средата на втората част резултатът набъбна до 6:0 след бързи голове на Феран Торес (53') и Мерино (57'), дошли след асистенции на Ламин Ямал.



В 62-ата Педри се разписа за втори път в мача.



За Турция кошмарен двубой направиха звездите: Арда Гюлер (Реал Мадрид), Кенан Йълдъз (Ювентус), Хакан Чалханоглу (Интер), Керем Актюроглу (бивш вече на Бенфика и настоящ на Фенербахче).



В първите си срещи в този поток Турция сломи Грузия с 3:2, а испанците разбиха България като гост с класическото 3:0.



След този мач Испания има пълни 6 точки. На второ място вече са Грузия и Турция с по 3. България е на дъното - без точки.