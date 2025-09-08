Новини
Спортните новини:
Испания направи за смях звездите на Турция след смазващ успех като гост
Автор: Георги Куситасев 08:42Коментари (0)73
© Selección Española d
Европейският шампион Испания буквално размаза Турция с 6:0 като гост в двубой от група "Е" на световните квалификации в зона "Европа". 

Срещата се игра на стадион "Коня Бююкшехир" в Коня. 

Резултатът в мача откри Педри (на снимката) в 6-ата минута след асистенция на Нико Уилямс. Микел Мерино покачи на 2:0 в 22-ата. Головият пас даде Микел Оярсабал

Отново Мерино бе точен, този път в добавеното време за 3:0. 

До средата на втората част резултатът набъбна до 6:0 след бързи голове на Феран Торес (53') и Мерино (57'), дошли след асистенции на Ламин Ямал

В 62-ата Педри се разписа за втори път в мача. 

За Турция кошмарен двубой направиха звездите: Арда Гюлер (Реал Мадрид), Кенан Йълдъз (Ювентус), Хакан Чалханоглу (Интер), Керем Актюроглу (бивш вече на Бенфика и настоящ на Фенербахче). 

В първите си срещи в този поток Турция сломи Грузия с 3:2, а испанците разбиха България като гост с класическото 3:0. 

След този мач Испания има пълни 6 точки. На второ място вече са Грузия и Турция с по 3. България е на дъното - без точки.
