Спортните новини: Днес (7) | Вчера (7)
Ето го пълното класиране при пилотите във Формула 1 след Гран при на Италия
Автор: Георги Куситасев 18:04Коментари (0)80
© Facebook: F1
Класиране при пилотите във Формула 1 след 16 от общо 24 състезания на сезон 2025:

1. Оскар Пиастри (Австралия/МакЛарън) - 324 точки

2. Ландо Норис (Великобритания/МакЛарън) - 293 точки

3. Макс Ферстапен (Нидерландия/Ред Бул) - 230 точки 

4. Джордж Ръсел (Великобритания/Мерцедес) - 194 точки

5. Шарл Льоклер (Монако/Ферари) - 163 точки

6. Люис Хамилтън (Великобритания/Ферари) - 117 точки

7. Александър Албън (Тайланд/Уилямс) - 70 точки

8. Кими Антонели (Италия/Мерцедес) - 66 точки

9. Исак Хаджар (Франция/Рейсинг Булс) - 38 точки

10. Нико Хюлкенберг (Германия/Заубер) - 37 точки

11. Ланс Строл (Канада/Астън Мартин) - 32 точки

12. Фернандо Алонсо (Испания/Астън Мартин) - 30 точки

13. Естебан Окон (Франция/Хаас) - 28 точки

14. Пиер Гасли (Франция/Алпин) - 20 точки

15. Лиъм Лоусън (Нова Зеландия/Рейсинг Булс) - 20 точки 

16. Габриел Бортолето (Бразилия/Кик Заубер) - 18 точки

17. Оливър Берман (Великобритания/ Хаас) - 16 точки

18. Карлос Сайнц-младши (Бразилия/ Уилямс) - 16 точки

19. Юки Цунода (Япония/Ред Бул Рейсинг) - 12 точки

20. Франко Колапинто (Аржентина/Алпин) - 0 точки 

21. Джак Дуън (Австралия/Алпин) - 0 точки
