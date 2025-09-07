Новини
Спортните новини: Днес (3) | Вчера (7)
Иван Иванов се нареди до Григор Димитров, Малееви и Сесил Каратанчева
Автор: Георги Куситасев 16:58Коментари (0)43
© FB: ITF
Изгряващата звезда в тениса Иван Иванов вече може да се похвали, че уверено следва стръпките на батко си и настояща звезда на страната ни при мъжете Григор Димитров

16-годишният мегаталант спечели вчера втора титла от турнири от Големия шлем, надигравайки в изцяло български финал на US Open за подрастващи Александър Василев

С трофея Иванов направи същото, което постигна Димитров преди 17 години - титли в един сезон от Уимбълдън и US Open. 

От "Фокус" направихме проучване на шампионите на страната ни в Мейджър турнири при подрастващите. 

Трофеите на Иванов, заедно с тези на Григор са единствените на сингъл при юношите в цялата история на родния тенис!

Адриан Андреев също стига до трофей, но в надпреварата на двойки с Антон Матушевич от Великобритания на US Open през 2018-а година. 

При девойките с най-скорошен трофей е Сесил Каратанчева - от Ролан Гарос през 2004-а година. Магдалена Малеева прави феноменална 1990-а година при подрастващите. Тогава тя печели три от четирите надпревари на сингъл - Австрелиън Опън, Ролан Гарос, ЮС Опън, а на Уимбълдън стига до четвъртфинал на сингъл. Това е и най-успешната ни състезателка при подрастващите. 

Нейните сестри Мануела и Катерина стигат до по един трофей на сингъл при девойките, съответно Ролан Гарос през 1982-а и ЮС Опън през 1984-а година. 

Кариерите на голяма част от тях процъфтяват и в професионалния тенис. Силно се надяваме Иван Иванов да стане новата голяма звезда на родния тенис и при мъжете!
