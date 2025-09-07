Новини
Спортните новини:
Рафаел Надал впечатлен от успехите на Иван Иванов
Автор: Георги Куситасев 16:12
© FB: Wimbledon/Rafael Nadal
Легендата на световния мъжки тенис Рафаел Надал не остана безразличен спрямо успеха на може би най-големия талант, който тренира в неговата академия - Иван Иванов

Матадора сподели "story" в профила си в Instagram, на което е 16-годишният българин, позиращ с титлата от US Open при юношите. 

Към него Рафа написа следното: 

"Поздравления Иван Иванов за спечелените Уимбълдън и US Open".

Припомняме, че лидерът в световната ранглиста при юношите стигна до втори трофей от турнир от Големия шлем при подрастващите, надигравайки вчера в изцяло български финал Александър Василев

Иванов от няколко години се подготвя в академията на Рафаел Надал, която е разположена на испанския остров Майорка.

Малко преди Откритото първенство на САЩ Иванов даде ексклузивно интервю за "Фокус", което може да видите ТУК.
