Спортните новини: Днес (7) | Вчера (5)
Иван Иванов е големият шампион в Ню Йорк!
Автор: Екип Blagoevgrad24.bg 19:35Коментари (0)73
© БФ Тенис
Иван Иванов взе и втория сет и с това е големият шампион в Ню Йорк тази вечер на изцяло българския исторически финал на Откритото първенство на САЩ за младежи, побеждавайки сънародника си Александър Василев с 2:0 сета (7:5, 6:3)!

Двубоят протече 1 час и 15 минути.

Вторият сет започна подобно на първия, със спечелен сервис гейм на Александър Василев.

Първият пробив в сета дойде в петия гейм, когато атаката на Василев бе безуспешна, и Иванов победи с 3:2 гейма след дълго разиграване.

Шампионът от Уимбълдън Иванов реализира още един пробив, за да поведе с 5:2 и да му се удаде възможност да сервира за мача.

Иванов стигна до мачбол с двойна грешка на Василев, а след това и още един, и в крайна сметка затвори сета, превръщайки се в шампион на Откритото първенство на САЩ за младежи.
