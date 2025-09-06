Историческо! Българи ще бъдат първи и втори в света след US Open!

© FB: ITF България може да се гордее с историческо представяне на юношеското Открито първенство на САЩ (US Open) за сезон 2025.



Тази вечер двама българи ще спорят за трофея за първи път в историята!



Това са световният номер 1 Иван Иванов и 7-ият в класацията за момента Александър Василев.



Двамата стигнаха битката за трофея в Ню Йорк след страхотна игра и загубени общо 3 сета (1 за Иванов и 2 за Василев).



С преставянето си двамата българи ще заемат първите две места в световната ранглиста за юноши след надпреварата, установи първо "Фокус". Никога до момента двама българи не са били на първите две места в ранглистата за юноши по едно и също време!



16-годишният Иван Иванов, който е актуален номер 1 в света и шампион от "Уимбълдън" през този сезон за подрастващи със сигурност ще запази лидерската си позиция в ранглистата и след US Open независимо от това дали спечели или загуби.



Причината е, че Иванов е с 2760.5 точки, а при поражение на финала той ще вземе 700 пункта (при титла 1000) и ще бъде с минимум 3460.5. От тях ще бъдат извадени 150 точки поради факта, че точкуването се формира от най-добрите 6 турнира на даден състезател. Тези 150 са от надпревара в Бразилия и след тяхното приспадане то Иванов ще бъде с минимум 3310.5 точки (при титла - 3610.5 точки).



Василев, който има 2050 точки ще си тръгне с поне 700 (а при титла с 1000). Това означава, че той ще събере минимум 2750 (при титла - 3050). От този актив ще отпадне осминафиналът от Откритото първенство на Австралия (180 пункта), което значи, че ще има поне 2570 (при титла - 2870 точки).



Преглед на ранглистата показва, че актуалният номер 2 Андрес Сантамарта Роиг има 2302.25 точки. Испанецът загуби в трети кръг и си тръгва с 90 точки. Те обаче ще отпаднат заради други 90 в "Топ 6" от надпреварите, в които е участвал, и така той със сигурност няма как да остане на второто място.



Освен това със сигурност Иван Иванов и Александър Василев си осигуриха места на Финалния Мастърс на най-добрите 8 до 18 години, който ще се проведе в Чънду, Китай от 22-и до 26-и октомври. Това ще е и последното им състезание при подрастващите. Те го заявиха нееднократно в предходните месеци.



Иван Иванов и Александър Василев са част и от отбора на България за Купа "Дейвис" за мача срещу Финландия от Световна група I на Купа "Дейвис". България ще бъде домакин на срещата от световното отборно първенство за мъже на 13 и 14 септември на кортовете на ТК "Локомотив" в Пловдив. Срещите в събота ще започнат в 12.00 ч., а в неделя в 11.00 часа. Входът за зрители ще бъде свободен до запълване на капацитета на трибуните на ТК "Локомотив".



В тима са включени Пьотр Нестеров (22 г.), Александър Донски (27 г.), Янаки Милев (21 г.), Александър Василев (18 г.) и Иван Иванов (16г.). Отборът ще проведе лагер от 7 септември в Пловдив, а в него ще участва и Анас Маздрашки.



При победа в този мач България ще играе квалификация за влизане в Световна група през февруари следващата година. При загуба, пак през февруари 2025-а, предстои бараж за оставане в Световна група I.