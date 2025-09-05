Новини
Спортните новини: Днес (5) | Вчера (8)
Невероятно! Български финал на младежкия US Open след обрат на Василев
Автор: Екип Blagoevgrad24.bg 22:57Коментари (0)53
© БФТ
Александър Василев ще спори със сънародника си Иван Иванов на финала на Откритото първенство на САЩ (US Open) за младежи след обрат срещу Луис Гуто Мигел (Бразилия) с 2:1 сета (2:6, 6:1, 6:0).

Петият в схемата Василев изпусна първия сет срещу Мигел. Бразилецът успя да поведе в двубоя след първата част, но в следващите два сета братовчедът на тенис мегазвездата ни Григор Димитров на съперника си да спечели едва един гейм.

Срещата продължи 1 час и 37 минути.

Александър Василев допусна девет двойни грешки, но това не оказа влияние върху крайния резултат в мача. 

По този начин финалът на младежкия US Open ще бъде изцяло български, като Василев и Иванов ще се изправят един срещу друг за трофея утре, 06.09. от 19:00 ч. българско време.
Зареждане! Моля, изчакайте ...

Все още няма коментари към статията. Бъди първият, който ще напише коментар!
